Pronostic Portugal France : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des Nations + 150€ offerts

Le Portugal a des titres à défendre

Les Bleus se cherchent

Des bobos chez les Bleus

Les compos probables :

Le Portugal confirme face aux Bleus

Champion d'Europe en 2016 en France, le Portugal a également remporté la première campagne de Ligue des Nations A en dominant les Pays-Bas en finale. Dans cette nouvelle saison des Ligue des Nations, les Portugais réalisent un excellent parcours avec des victoires face à la Croatie (4-1) et sur la Suède (0-2, 3-0). Les protégés de Fernando Santos ont seulement perdu des points au Stade de France (0-0), allant chercher un nul intéressant pour eux face aux Bleus de Didier Deschamps. Les Portugais avaient globalement dominé cette rencontre face aux Champions du monde mais avaient manqué de tranchant dans les derniers gestes. Le Portugal peut se réjouir de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo, absent lors de la première campagne, et qui avait dépassé le cap des 100 buts pour son pays. Les Lusitaniens s'appuient aussi sur une excellente génération avec les Bernardo Silva, Diogo Jota, Cancelo, Guerreiro, Bruno Fernandes ou Joao Felix. En milieu de semaine, les Portugais se sont tranquillement imposés face à Andorre (7-0) et ont bien préparé ce match.Vice-championne d'Europe 2016 et championne du Monde 2018 en Russie, l'équipe de France est l'un des candidats au titre pour le mois de juin prochain. Malgré ses excellents résultats, l'équipe de France suscite de nombreuses critiques sur le jeu qu'elle propose. La défaite en amical concédée mercredi face à la Finlande (0-2) au Stade de France est venue évidemment alimenter ce débat. En Ligue des Nations, les protégés de Didier Deschamps ont assuré l'essentiel avec une double victoire face à la Croatie (4-2, 1-2) et contre la Suède (0-1). Tenu en échec par le Portugal lors du match aller, la France va devoir sans doute s'imposer à Lisbonne pour pouvoir espérer disputer le Final 4.Le Portugal se présente avec un effectif quasiment au complet, puisque seul l'expérimenté Pepe manque à l'appel. CR7, absent plusieurs semaines en octobre suite à son contrôle positif au Covid, a repris la compétition et a signé plusieurs buts depuis avec la Juventus. Annoncé comme un futur crack, Joao Felix semble s'être finalement adapté à l'Atlético et réalise un excellent début de saison. Avec Diogo Jota ou Bernardo Silva, la Seleção dispose d'un potentiel offensif impressionnant. En face, Deschamps fait face à plusieurs incertitudes importantes puisque les Mbappé, Kimpembe, Pavard, Coman, Tolisso, Rabiot ou Hernandez, absents mercredi, sont tous en phase de retour. De plus, DD ne pourra pas compter sur Ben Yedder, positif au Covid, et la révélation de ce début de saison Camavinga qui est blessé et indisponible pour ce rassemblement. Le coach des Bleus devrait rappeler ses habituels titulaires pour ce match décisif.Rui Patricio - Semedo, Ruben Dias, Jose Fonte, Guerreiro - Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes - Diogo Jota, Joao Felix, Ronaldo.Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba - Coman, Griezmann, Mbappé - GiroudA quelques mois de se retrouver à l'Euro, le Portugal et la France s'affrontent en Ligue des Nations pour un match qui s'avère décisif pour le reste de la compétition. Les Portugais semblent les mieux armés pour s'imposer dans ce choc, d'autant que les Bleus restent sur un mauvais match face à la Finlande et aura certains joueurs importants blessés ou pas à 100%. A l'aller, la sélection lusitanienne avait maitrisé son match face aux Français, sans réussir à faire la différence. Avec un Cristiano Ronaldo en forme et des jeunes en pleine progression, à l'image d'un Joao Felix qui explose en ce début de saison, le Portugal devrait prendre les 3 points. La France, sur courant alternatif ces derniers moirs, devrait souffrir face à des Portugais désireux de défendre leur titre en Ligue des Nations.Retrouvez le Pronostic Portugal France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !