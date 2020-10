Pronostic Pérou Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour le Mondial 2022

Le Brésil enchaîne au Pérou

Les équipes sud-américaines ont démarré en ce mois de novembre leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Finaliste surprise de la dernière Copa America, le Pérou est allé chercher un nul au Paraguay (2-2) le week-end dernier. Privée de son meilleur buteur Guerreiro, la sélection péruvienne s'en est remis à l'ancien attaquant du Benfica et du Sporting, André Carrillo, qui a inscrit un doublé. A noter que l'ancien du PSV Farfan, aujourd'hui sans club, fait également partie de cette sélection.

Eliminé en quart de finale du dernier Mondial par la Belgique, le Brésil a en revanche remporté la Copa America 2019, en dominant l'Argentine en demi-finale et le Pérou en finale sur le score de 5-0. Pour ce début d'éliminatoires, les Brésiliens ont également cartonné la Bolivie, à domicile, sur le même score de 5-0. Le buteur de Liverpool Firmino a scoré un doublé, le récent champion d'Europe Coutinho a marqué 1 but et les Parisiens se sont distingués (Marquinhos a marqué et Neymar a été double passeur décisif). Logiquement, les Brésiliens devraient enchaîner une 2e victoire consécutive dans ces éliminatoires.