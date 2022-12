Pronostic Pays-Bas Argentine : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Pays-Bas Argentine

Les Pays Bas visent haut

L’Argentine aime la pression

Du classique pour les Pays Bas, Di Maria espéré pour l’Argentine

Les compo probables :

Les Pays-Bas peuvent sortir l'Argentine

Arrivé en remplacement de De Boer après la déception de l'Euro 2020, Louis van Gaal avait essuyé quelques critiques. Le sélectionneur hollandais est en train de faire taire ses détracteurs. En effet, lors de son 2ème passage sur le banc de la Hollande, il avait permis à sa sélection d’atteindre les demi-finales du Mondial 2014 pour finir à la 3ème place et a de nouveau hissé les Pays Bas au moins en quarts lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Au Brésil, en 2014, le parcours s’était arrêté en demi-finale face à l’Argentine de Messi avec une défaite lors de la séance des tirs aux buts. Après avoir brillamment qualifié les Pays Bas pour ce Mondial 2022 au Qatar, LVG a également vu les Oranje remporter leur groupe de Ligue des Nations devant la Belgique et disputeront donc le Final 4 en juin prochain. Pour débuter cette Coupe du Monde, les Hollandais ont su se montrer patients pour disposer du Sénégal (2-0) avec notamment une réalisation de l’une des révélations du Mondial, Cody Gakpo. Ensuite, les Pays Bas ont rencontré plus de difficultés face à l’Equateur en accrochant difficilement le point du nul (1-1). Finalement, les partenaires de Daley Blind ont affiché leur supériorité face au Qatar (2-0) pour s’assurer la première place du groupe. En huitième de finale, les hommes de van Gaal sont tombés sur une sélection des Etats Unis en devenir. Malmenés par la sélection américaine, la Hollande a cependant ouvert le score sur une superbe action collective conclue par Memphis Depay. Ensuite, les Bataves ont fait la différence par Daley Blind. Rentrés avec une avance de 2 buts au vestiaire, les Pays Bas semblaient se diriger tout droit vers les 8e, mais c’était sans compter une réaction d’orgueil des USA qui ont réduit le score. Néanmoins, l’homme du match Denzel Dumfries a délivré son équipe quelques minutes plus tard en redonnant deux buts d’avance (3-1). Tout ne fut pas parfait lors de cette rencontre, mais les Oranje se sont montrés sérieux et appliqués. De plus, les hommes de van Gaal nous ont gratifié de quelques actions de grande classe.Arrivé au Qatar sur une incroyable série d’invincibilité, l’Argentine a connu une incroyable désillusion pour son entrée en lice en s’inclinant contre la modeste sélection d’Arabie Saoudite (2-1) alors qu'elle menait à la pause. Au pied du mur lors de sa confrontation face au Mexique, l’Argentine a su répondre à la pression en s’imposant (2-0) avec un but de l’inévitable Messi. Quasiment obligé de s’imposer lors de la dernière journée de poule, l’Albiceleste ne s’est pas manquée malgré un penalty de la Pulga stoppé par le portier polonais. Portée par la fougue de ses supporters, l’Argentine a surclassé la Pologne (2-0) pour finir en tête de sa poule. Tombée face à l’Australie, surprise de cette Coupe du Monde, la sélection argentine s’est dans un premier temps heurté au mur mis en place par les Socceroos. Comme souvent dans ce genre de situations, la différence est venue de Lionel Messi qui a inscrit un superbe but pour permettre à son équipe de rentrer au vestiaire avec une petite avance. Bien meilleure en 2nde période, l’Argentine a logiquement accru son avance par Alvarez de Manchester City, qui a parfaitement exploité une erreur du portier australien. Par la suite, les Argentins ont eu plusieurs opportunités d’aggraver le score avec un Lautaro Martinez maladroit mais se sont retrouvés sous pression suite au but gag de l’Australie sur une frappe déviée de Goodwin. Néanmoins, malgré une dernière situation chaude bien sauvée par le gardien d’Aston Villa Martinez, l’Argentine s’est qualifiée et mérite sa place parmi les 8 meilleures nations de ce Mondial. Déterminée à emmener Messi sur le toit du Monde, la sélection albiceleste est prête à se frotter à une solide équipe hollandaise.Pour affronter l’Argentine, Van Gaal devrait s’appuyer sur un groupe assez classique avec notamment l’une des surprises de ce Mondial, le portier Noppert, excellent depuis l’entame de la compétition. Défensivement, les Pays Bas s’appuient sur un trio Aké, Timber et van Dijk complémentaire. De plus, l’une des forces des Bataves vient des pistons, tous deux décisifs en 8ème de finale, avec un Dumfries impliqué sur les 3 buts de sa formation. Au milieu, de Jong est assuré de débuter au côté du précieux Klaassen. Offensivement, le duo est composé par l’expérimenté Depay, buteur contre les USA et par la pépite Gakpo, grand artisan de la qualification en 8ème de finale.En face, l’Argentine est construite autour de sa star Lionel Messi. La Pulga a été de nouveau décisive face à l’Australie et nous a gratifié de plusieurs gestes techniques dont elle en a l’habitude. Pour l’épauler dans l’entrejeu, on retrouve le prometteur Fernandez devenu un excellent complément à De Paul. Pas prévu comme un titulaire au départ de ce Mondial, Mac Allister a gagné sa place en se montrant très performant. Lionel Scaloni fait face à une seule incertitude. Elle concerne Angel di Maria. Blessé et absent contre l’Australie, l’ancien Parisien pourrait être rétabli à temps pour les Pays Bas.: Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay.: E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez, Di Maria (ou Gomez).Loin d’être impressionnante depuis l’entame de cette Coupe du Monde, l’Argentine a montré beaucoup de passion lors de ses rencontres mais finalement assez peu de football si ce n'est par l'intermédiaire de Lionel Messi. Mais nul doute que la Pulga risque de vivre une rencontre plus difficile face à la rugueuse défense hollandaise symbolisée par le solide van Dijk. Intéressant face aux Pays-Bas grâce notamment à un côté droit très performant, les Oranje pourraient tenir tête à l'Albiceleste voire même se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe du monde.Retrouvez le Pronostic Pays Bas - Argentine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !