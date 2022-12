Pronostic Pau Paris FC : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Pau – Paris FC sans vainqueur

Après plusieurs semaines compliquées lors de l'entame de la saison, Pau s'est bien repris pour se retrouver dorénavant en 9e position du classement. Les Béarnais affichent un bilan intéressant avec 21 points, soit 6 de plus que le 1er relégable. Depuis son nul à Caen, le club palois n'a perdu qu'une seule fois sur la pelouse du FC Metz (1-0). Dernièrement, la formation béarnaise a enchainé les bons résultats avec notamment 3 succès obtenus face à Annecy (0-2), Nîmes (1-0) et Amiens (2-1). Comme souvent, Pau se montre solide dans son Nouste Camp avec 5 dernières réceptions sans la moindre défaite. Avant la trêve internationale, Pau a confirmé sa belle embellie et s'est imposé en Coupe de France face à Colomiers (1-0).

De son côté, le Paris FC est l'une des déceptions de la saison. En effet, les hommes de Thierry Laurey sont seulement en 12e place du classement avec 5 points d'avance sur le 1er relégable. La formation parisienne est irrégulière et affiche un bilan mitigé de 5 victoires, 5 nuls et 5 revers. Après avoir réussi une bonne opération contre St Etienne (0-2) à Geoffroy Guichard, le PFC a ensuite été incapable d'enchainer à domicile avec un nul contre Laval (0-0) et une lourde défaite contre le FC Metz (1-4). Si le PFC Souffre dans son stade de Charléty, le club parisien reste sur 4 victoires loin de ses bases. Pour préparer cette rencontre, le PFC a disputé un match amical avec une défaite contre le PSG (2-1). Entre une équipe de Pau solide à domicile et celle du Paris FC performante loin de ses bases, les deux équipes devraient se quitter sur un match nul sans vainqueur.