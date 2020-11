Pronostic OM Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions + 150€ offerts

L'OM va-t-il battre le record de défaites consécutives en Ligue des Champions ce mercredi soir face à Porto ? On vous propose un bonus de 150€ pour vous aider à répondre au mieux à cette question

150€ offerts pour parier sur le choc OM - Porto

Ce bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur OM - Porto

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

L'OM veut stopper l’hémorragie

Porto en patron

Des effectifs quasiment au complet

Les compos probables :

Porto à l’expérience face à l'OM

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Après des années d’attente, l’Olympique de Marseille a retrouvé la Ligue des Champions, grâce à sa 2place obtenue la saison passée. Sans être transcendants, les Phocéens s’étaient montrés réguliers et réalistes tout au long de la saison. Le retour en C1 ne se passe pas comme l’aurait imaginé le club marseillais. En effet, après 3 journées, l’OM estavec 3 défaites en autant de matchs. Pour leur entrée en lice, les Marseillais avaient affronté l’adversaire censé être le plus faible du groupe, l’Olympiakos. En dedans toute la rencontres, les partenaires de Mandanda se sont inclinés en fin de rencontre face aux coéquipiers de Valbuena. Dans un schéma extrêmement défensif face à Manchester City, l’OM a commis une erreur qui a permis aux Citizens d’ouvrir le score et de contrôler une rencontre sans avoir à forcer son talent (0-3). Lors de la dernière journée, Marseille a encaissé rapidement un but face à Porto par Marega. Quelques minutes plus tard, Dimitri Payet a eu l’opportunité d’égaliser mais a raté son penalty, replongeant les têtes marseillaises sous l'eau. Dominés par la suite, les Olympiens ont concédé une lourde défaite (0-3). En Ligue 1, malgré quelques résultats positifs et un classement honorable, l’OM ne convainc pas.Champion du Portugal grâce à une fin de saison canon, Porto a livré une prestation intéressante à l’Etihad malgré la défaite (3-1). En effet, les Dragons ont tenu tête dans le jeu aux protégés de Pep Guardiola et avaient même ouvert le score sur un exploit de Luis Diaz. Lors de la deuxième journée, les Portugais se sont repris lors de la réception de l’Olympiakos en assurant l’essentiel, la victoire à domicile (2-0). Maître de son sujet face à Marseille en dehors du penalty concédé par l'ancien Niçois Malang Sarr, Porto s’est logiquement imposé (3-0) et occupe la 2place du groupe. En Liga Nos, les débuts sont poussifs avec une 4place à 6 points du Sporting, leader. Depuis son succès face à Marseille, la bande à Sergio Conceicao s’est imposée face à Portimonense en championnat (3-1) et contre Fabril do Barreiro en Coupe du Portugal (0-2).L’Olympique de Marseille devrait se présenter au complet pour la réception de Porto. André Villas Boas cherche la bonne combinaison et fait face à la méforme de ses cadres. En effet, Dimitri Payet, censé être l’un des moteurs de cette équipe est loin de son niveau de 2018. En attaque, Dario Benedetto est toujours à la recherche de son premier but. Auteur de 11 réalisations la saison passée, l’ancien de Boca n’est que l’ombre de lui-même. De son côté, Sergio Conceicao a une incertitude concernant l’expérimenté Pepe qui n’est pas complétement rétabli après avoir déjà raté le match. Pour le reste, l’ancien coach nantais devrait faire confiance au groupe qui a battu l’OM à l’aller. Au niveau offensif, Porto peut notamment s’appuyer sur Sergio Oliveira et Luis Diaz, qui ont inscrit chacun deux buts dans cette compétition.Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Cuisance - Thauvin, Benedetto, PayetMarchesin - Manafa, Mbemba, Marcano, Sanusi - Otavio, Uribe, Sergio Oliveira - Corona, Marega, Luis DiazA la rue depuis le début de la Ligue des Champions, les Phocéens espèrent avoir appuyé sur le boutonlors de la trêve internationale. La bande à André Villas Boas a pu tranquillement préparer cette rencontre puisque Marseille avait peu de joueurs appelés en sélection. De plus, le match du week-end dernier face à Nice a été reporté suite à une vague de Covid dans l’effectif niçois. Cette longue préparation pourrait cependant contraster avec un manque de rythme en match officiel, ce qui pourrait encore accentuer les manques entrevus dans l'engagement en Ligue des Champions depuis le début de la campagne. De plus, Porto est un habitué de la scène européenne et sait a priori mieux parfaitement ce genre de rencontres. Les Portugais n’ont d'ailleurs jamais perdu contre Marseille depuis l’instauration de ce nouveau concept de Ligue des Champions.Retrouvez le Pronostic OM Porto encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !