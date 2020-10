Pronostic OM Manchester City : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L'OM n’a rien à perdre face à un Manchester City logiquement favori

Manchester City est le grand favori de ce groupe qui comprend Porto, l'Olympiakos et l'OM. Néanmoins, malgré leur succès face aux Portugais (3-1), les Anglais ont souffert pour faire la différence. Ce constat est le même en Premier League où City, avec un match en retard, occupe une modeste 13e place. Le week-end dernier, City a été contraint de partager les points avec West Ham (1-1), dans une rencontre où Kun Aguero s'est certainement blessé. En revanche, Pep Guardiola a une bonne nouvelle, puisque son maître à jouer, l'international belge Kevin de Bruyne a effectué son retour. Battu en quart de la C1 par Lyon, City et Guardiola sont sous pression cette saison. Manchester City, qui a battu Arsenal récemment, part logiquement et largement favori mais se méfie d'une réaction d'orgueil marseillaise.

Après 7 ans d'attente, l'Olympique de Marseille a retrouvé les joies de la Ligue des Champions, grâce à une excellente saison dernière que l'OM a terminée en 2position de L1, derrière un PSG intouch. Pour leur entrée en lice en C1, les partenaires de Mandanda ont été décevants en Grèce face à l'Olympiakos (défaite 1-0). Alors que les deux formations se dirigeaient vers un match nul, Koka sur un service de l'ancien phocéen Mathieu Valbuena, a assommé les Marseillais dans le temps additionnel. Les cadres de cette formation, à savoir Dimitri Payet et Florian Thauvin ont été inexistantsn et doivent une réaction à leurs fans. Le week-end dernier, la bande à André Villas Boas s'est reprise avec un succès en Bretagne face au promu lorientais. Le nouvel arrivé Belardi a été l'unique buteur de cette rencontre. Face au favori du groupe, l'OM n'aura rien à perdre et devra s'inspirer des récentes performances de l'OL face au club de Guardiola.