Pronostic Nîmes Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes - GF38 : Les Crocos retrouvent leur mordant face à Grenoble

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nîmes - Grenoble chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relégué de Ligue 1 l'été dernier après une saison catastrophique, le Nîmes Olympique a plutôt bien digéré cette descente. En effet, les Gardois étaient bien rentrés dans leur saison mais la suite fut moins glorieuse avec un gros passage à vide de 9 journées sans la moindre victoire. Avec notamment l'arrivée de Nicolas Usaï, les Nîmois ont su relever la tête en accrochant des victoires importantes. Lors des dernières semaines, les Gardois se sont imposés face à Dijon, Valenciennes et Pau. En revanche, les Crocos toujours aussi irréguliers, se sont inclinés face à Dunkerque et Caen lors des deux derniers matchs. Depuis le début du mois d’octobre, toutes les rencontres disputées par le Nîmes Olympique se sont finies avec un vainqueur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble vit une saison totalement opposée à celle de l’an passé, où le club isérois avait joué les playoffs. En difficulté, les partenaires de Ravet se trouvent dans la zone de relégation. Cette mauvaise passe a poussé le club à changer d’entraîneur et à nommer Vincent Hognon. Après une prise en main peu glorieuse, l’ancien coach messin a retrouvé espoir en voyant ses protégés s’imposer face à Niort (1-0) en match en retard. Ce succès, intervenant après 1 point pris seulement sur les 8 journées précédantes, permet au GF38 de revenir à un point du premier non relégable. Nîmes devrait profiter de la venue d’une équipe grenobloise pas au mieux pour retrouver les joies de la victoire.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !