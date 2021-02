Pronostic Nice Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice, des progrès à confirmer face à Metz

Auteur d'une bonne saison dernière, mais terminée de manière assez chanceuse, l'OGC Nice était parvenu à accrocher une place européenne. Sur leur lancée et avec un recrutement ambitieux, les Aiglons ont plutôt bien démarré cet exercice. Le début de l'Europa League et la grave blessure de Dante ont ensuite freiné les Azuréens, qui ont connu un passage délicat. Patrick Vieira n'a pas survécu à cette terrible spirale et a été remplacé par le Roumain Ursea. Le nouveau technicien a lui aussi rencontré des problèmes mais a profité du mercato pour attirer Saliba et Todibo, pour renforcer une arrière-garde fébrile. Récemment, les Niçois ont montré de très bonnes dispositions face à Angers (3-0) en Ligue 1 et sur le terrain de Nîmes en Coupe de France (3-1). En confiance, les Aiglons ont posé de nombreux problèmes au PSG le week-end dernier, tout heureux de récolter la victoire (2-1). En milieu de semaine, le club niçois affrontait l'OM en match en retard au Vélodrome, sans pouvoir compter sur ses recrues hivernales, non qualifiées. Cette opposition laissera de nouveaux regrets aux hommes d'Ursea qui ont raté l'égalisation en toute fin de rencontre (score final 3-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Metz réalise une bonne saison avec une 8place au général. Avec 35 points, les Lorrains ont quasiment assuré leur maintien et vont tenter de jouer la Coupe de France à fond. Les hommes de Fred Antonetti se sont qualifiés pour le tour suivant en dominant Amiens (1-2). Les Messins se sont inconsciemment relâchés en championnat où ils restent sur trois matchs sans la moindre victoire. Tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), puis dominé à Geoffroy Guichard (1-0) par des Verts luttant pour leur maintien, le FC Metz s'est incliné le week-end dernier dans le derby de l'Est face à Strasbourg à Saint-Symphorien (1-2). En progression et avec le retour de ses recrues défensives, Nice devrait prendre le meilleur sur une formation messine, moins bien lors des dernières journées.