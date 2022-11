Pronostic Newcastle Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Newcastle s’en sort face à Crystal Palace

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Newcastle – Crystal Palace :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la zone de la relégation lorsque le club a été racheté par les propriétaires saoudiens l'an dernier, Newcastle a ensuite réalisé une excellente seconde partie de saison, au cours de laquelle le club du Nord de l’Angleterre avait obtenu son maintien. Le recrutement lors du mercato hivernal des Trippier, Wood, Burn, Guimaraes ou Targett a vraiment aidé le club anglais. Cet été, lesont recruté Nick Pope et ont cassé leur tirelire pour la signature du buteur suédois Isak. Ce dernier est blessé depuis plusieurs rencontres et devrait une nouvelle fois manquer ce rendez-vous. Très régulier lors de cette saison, Newcastle occupe la 3place de Premier League avec 4 points d’avance sur Manchester United, 5. Le week-end dernier, les hommes d’Eddie Howe se sont imposés facilement sur la pelouse de Southampton (1-4) avec une très bonne prestation d’Almiron. Le Paraguayen vient de marquer lors des 4 dernières victoires consécutives de sa formation. Il est le meilleur buteur du club (8 buts) devant Wilson (6 buts).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Crystal Palace a passé un cap depuis l’arrivée de Patrick Vieira. En effet, le coach français a changé la philosophie de jeu des Eagles, habitué à pratiquer un jeu très anglais mais qui depuis l’arrivée du Français propose un jeu plus européen. Pour parvenir à ses fins, l’ancien coach niçois a misé sur de nombreux jeunes à l’image des Andersen, Guéhi, Mitchell, Ezé ou Olisé. Ce dernier, qui a choisi la nationalité sportive française (appelé avec les Espoirs), est l’une des pépites de Palace. Le week-end dernier, le gaucher a inscrit le but décisif sur la pelouse du stade Olympique face à West Ham (1-2) pour une victoire qui replace Palace à la 10place. Le club londonien s’est constitué un matelas de 7 points d’avance sur la zone de relégation. Pour affronter Newcastle, Vieira pourrait effectuer quelques rotations avec l’incorporation des Mateta, Ward, ou Milivojevic. Dans une forme incroyable et à domicile, Newcastle devrait prendre le dessus sur Crystal Palace.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !