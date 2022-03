Pronostic Nantes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes accroche Lille ?

L'affiche du samedi soir en Ligue 1 met aux prises le FC Nantes à Lille. Le club de Loire-Atlantique est l'une des agréables satisfactions de la saison avec sa 7place au classement mais aussi sa qualification pour la finale de la Coupe de France face à Nice. Les Nantais ont connu un coup d'arrêt le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse de Troyes (1-0), dans un jour sans pour les Canaris qui ont également perdu Nico Pallois. Avant cela, les hommes de Kombouaré avaient décroché d'excellents résultats avec 3 victoires face à Reims (1-0), Montpellier (2-0) et surtout contre le PSG (3-1) pour un nul à Metz (0-0). Dans son stade de la Beaujoire, le FCNA est sur une incroyable dynamique avec 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Kombouaré devrait pouvoir compter sur son trio offensif composé de Ludovic Blas, Moses Simon et Randal Kolo Muani, revanchard après sa piètre prestation du week-end dernier face à Troyes.

Mercredi, Lille n'a pas réussi l'exploit de renverser Chelsea lors du 8de finale retour de Ligue des Champions. Battu lors du match aller à Stamford Bridge (2-0), le club nordiste a bien débuté en ouvrant le score sur un penalty de Yilmaz. Le but de Pulisic quelques secondes avant la fin de la première période a certainement entériné les dernières velléités lilloises qui ont finalement concéder une nouvelle défaite (1-2). En Ligue 1, les protégés de Gourvennec sont en 6position avec 4 points de retard sur Strasbourg, qui occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Le LOSC veut finir la saison parmi le Top 5 pour retrouver les joies des affiches européennes et se doit de réaliser une excellente série de résultats. Après avoir largement dominé Clermont à Pierre-Mauroy, Lille s'est heurté à une solide équipe stéphanoise le week-end dernier (0-0). Gourvennec espère que David, Ben Arfa et Yilmaz seront dans d'excellentes dispositions pour mettre à mal la défense nantaise car les 3 joueurs offensifs sont trop irréguliers ces dernières semaines. Sur 7 victoires consécutives à domicile, Nantes devrait au moins accrocher un nul face à Lille.