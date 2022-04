Pronostic Montpellier Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims mieux que Montpellier

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match entre deux équipes qui viennent de perdre leurs 2 dernières rencontres et qui ne jouent plus grand chose dans cette fin de championnat. 11de Ligue 1 avec 41 points, Montpellier est dans le ventre mou du classement, et vient de s'incliner successivement face à Brest (1-2 à domicile) et Marseille (2-0 dimanche dernier au Vélodrome). Bien moins bien en 2022, le Montpellier Hérault a tout de même perdu 6 de ses 9 derniers matchs, pour 2 victoires face aux mal-classés Bordeaux et Lorient, et 1 match nul à domicile face à une équipe qui avait joué à 10 pendant toute la seconde période (0-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐13cinq points derrière Montpellier mais devançant la zone rouge de 9 unités, Reims devrait également vivre une fin de saison sans trop de passion. Si les Rémois restent donc eux aussi sur 2 défaites consécutives, celles-ci se sont jouées à peu de chose, que ce soit face à Troyes (1-0) ou face à Rennes le week-end dernier (défaite 2-3 avec un penalty raté par Doumbia). Avant cela, Reims avait d'ailleurs aligné 5 matchs sans défaite : 2 victoires dont l'une face à Monaco, et 3 nuls dont 2 face à Strasbourg et Lyon. Mieux sur cette deuxième partie de saison, Reims pourrait accrocher au moins un point à La Mosson chez des Montpelliérains peu tranchants, au terme d'une nouvelle rencontre pauvre en buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !