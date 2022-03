Pronostic Maroc République Démocratique du Congo : Analyse, cotes et prono du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022

Le Maroc hausse le ton face à la République démocratique du Congo

Lors du match aller à Kinchasa, les Marocains ont réussi à revenir au score après avoir été menés pendant 60 minutes. Entré en cours de jeu à la place d’En Nesyri, Tissoudali est venu égaliser (1-1). Quelques minutes plus tôt, son coéquipier Mmaee avait raté un penalty. Loin d’être brillant, le Maroc a accroché un bon résultat à l'extérieur qui le place dans une situation favorable avant le match retour. Pour affronter la RDC, le Maroc dispose de tout son effectif et notamment des Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Louza, En Nesyri, Boufal, El Haddadi, etc. Les seuls absents notables sont Ziyech et Mazraoui qui sont en conflit avec Coach Vahid. Auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations intéressante, le Maroc avait vu son parcours s’arrêter en quart de finale face à l’Egypte (2-1). Les Lions de l’Atlas étaient parvenus à sortir assez facilement de leur groupe en dominant le Ghana et les Comores pour un nul contre le Gabon, avant de prendre le dessus sur le Malawi en 8de finale.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la République démocratique du Congo compte profiter des conflits qui opposent certains joueurs marocains à leur sélectionneur pour décrocher sa qualification pour le Mondial 2022. La RDC n’avait pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe d’Afrique des Nations terminant en 3position de son groupe derrière la Gambie et le Gabon. En revanche, les Congolais ne se sont pas ratés lors de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde en dominant leur groupe devant le Bénin. Dans cette sélection, on retrouve des connaissances du championnat de France comme Bakambu, Kakuta, Tisserand, N’Simba, Ikoko, Akolo ou Wissa buteur lors du match aller, mais aussi des joueurs évoluant à l’étranger comme Mbokani ou Bolasie. En revanche, le latéral Ngonda passé par Dijon manquera ce barrage retour suite à son expulsion lors du match aller. A domicile, et après son bon résultat obtenu à l'aller, le Maroc devrait hausser le ton et prendre le dessus sur la République démocratique du Congo.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maroc République Démocratique du Congo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !