Pronostic Manchester City Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City Bournemouth : City dévore les Cherries

Deuxième de Premier League, Manchester City finit bien la saison. Les hommes de Guardiola ont connu un coup d'arrêt à Southampton en s'inclinant (1-0) face aux Saints. Ce match a surtout été marqué par la malchance des Citizens qui ont eu pléthores d'occasions mais qui ont pêché dans l'efficacité. Mis à part match, depuis la reprise, City s'est imposé sur des scores fleuves face à Liverpool (4-0), Newcastle (5-0) et ce week-end face à Brighton (5-0). Auteur d'un triplé face aux, Raheem Sterling a signé son 17but de la saison en Premier League. La bande à Guardiola profite de cette fin de saison pour préparer la Ligue des Champions et le match retour face à Madrid. En face, Bournemouth est quasiment condamné malgré son excellente victoire dimanche, face à une équipe de Leicester dépassée (4-1). Les hommes d'Eddie Howe restaient avant ce succès sur une terrible série de 7 défaites et 2 nuls en Premier League. Les Cherries ont en plus vu le week-end passé, Watford et Aston Villa, deux adversaires directs, s'imposer. Battus à l'aller (3-1), les Cherries, en manque de confiance, devraient de nouveau subir la loi de Citizens sérieux et offensifs en cette fin de saison.