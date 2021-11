Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool se relance face à Arsenal

L’affiche du samedi soir en Premier League nous offre un intéressant Liverpool – Arsenal. D’un côté, nous avons une équipe de Liverpool qui fait partie des candidats au titre mais qui reste sur une lourde défaite à West Ham et de l’autre une formation d’Arsenal en forme lors des dernières semaines et qui s’est rapproché à 2 points des. Les hommes de Klopp ont vécu un exercice dernier compliqué marqué par des absences importantes en défense centrale. Depuis le départ de cette nouvelle saison, le technicien allemand peut compter sur ses hommes défensifs forts que sont Matip et van Dijk. Leur présence rassurante a permis à Liverpool de réaliser une entame intéressante. En revanche, lesont connu un coup d’arrêt avant la trêve internationale en perdant des points lors des deux dernières journées de Premier League. Les partenaires de Jordan Henderson ont d’abord dilapidé une avance de 2 buts face à Brighton (2-2) avant de s’incliner au Stade olympique face à West Ham (3-1). Klopp espère que la trêve aura permis à ses hommes de recharger les batteries pour la réception d’Arsenal. Impressionnant depuis le début de saison, Mo Salah a connu un coup de moins bien lors de ces deux dernières rencontres. Liverpool compte sur son égyptien puisque Firmino est absent tandis que les Henderson et Mané sont revenus de sélection avec des blessures. Les nouvelles sont tout de même rassurantes pour le Sénégalais.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, ce déplacement à Anfield est un test pour Arsenal qui est invaincu lors des 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. En difficulté en début de saison, Arteta semble avoir trouvé son équipe avec les incorporations des Ramsdale, Gabriel, Tomiyasu et des jeunes Smith Rowe ou Saka. Lors des dernières journées, lesse sont imposés à Leicester (0-2) avec un Ramsdale de gala, avant de connaître plus de difficultés face à Watford (1-0) où l’excellent Smith Rowe a trouvé la faille. Le jeune Anglais a été récompensé de son excellent début de saison par sa première sélection avec lespendant laquelle il a trouvé le chemin des filets face à San Marin. Souvent pointée du doigt, la défense d’Arsenal a progressé depuis qu’Arteta associe Ben White à Gabriel, mais ces derniers auront un très gros test face aux attaquants de Liverpool. Malgré plusieurs absences importantes, Liverpool devrait se défaire d’Arsenal à Anfield dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !