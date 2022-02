Pronostic Lille Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille - Metz : Cap sur les Grenats pour le LOSC avant de penser aux Blues

Vendredi, Lille ouvre la 25journée de Ligue 1 pour lui permettre de pouvoir récupérer suffisamment avant le déplacement à Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions. Champion de France la saison passée, le LOSC a connu une entame laborieuse avant de trouver son rythme grâce à l'Europe. En effet, la Ligue des Champions a été un tremplin pour les Nordistes qui se montrent nettement plus consistants depuis plusieurs semaines. Dernièrement, les Lillois se sont fait surprendre par Brest et le Paris Saint-Germain, mais ont montré lors des dernières rencontres un visage encourageant. Après le lourd revers subi contre le PSG, le LOSC s'est relancé en s'imposant à la Mosson face à Montpellier (0-1). Dans un match longtemps cadenassé, Xeka a marqué un but des plus importants qui permet à son équipe d'être à 2 points du 5, le Stade Rennais. Gourvennec a tenté un coup lors du mercato hivernal en enrôlant Hatem Ben Arfa. Resté sur le banc à la Mosson, l'ancien Parisien pourrait retrouver une place de titulaire pour la réception de Metz, au côté de l'excellent Jonathan David (12 buts en L1 cette saison).

De son côté, le FC Metz occupe l'avant-dernière place du classement avec seulement un point de retard sur le 16et 17. Les dernières journées ont montré que les équipes luttant pour leur maintien n'ont toujours pas abdiqué, à l'image de Saint-Etienne et Lorient qui viennent de décrocher des points importants. De son côté, le FC Metz avait réussi un joli coup à Reims (0-1) mais n'est pas parvenu à rééditer le même exploit face à Troyes il y a 15 jours (0-0). Le week-end dernier, avec tous les retours de la CAN, le club lorrain a disputé une très belle rencontre face à l'Olympique de Marseille, malgré la défaite (1-2). Les Grenats avaient notamment affiché un formidable état d'esprit pour revenir au score. Lors du match aller, le club lorrain avait posé d'énormes problèmes aux Lillois qui avaient arrachés le nul au bout du temps additionnel par Yilmaz (3-3). Mais le Lille actuel n'est pas le Lille du début de saison, et le LOSC devrait enchaîner après son succès à Montpellier et prendre le dessus sur le FC Metz.