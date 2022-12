Pronostic Lens PSG : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens peut poser des problèmes au PSG

Comme chaque année depuis sa remontée en Ligue 1 il y a maintenant 3 ans, le RC Lens s'impose comme une référence dans l'Hexagone en termes de beau jeu et prend un départ canon pour s'installer durablement en 1ère partie de tableau. D'ailleurs, cette année, le Racing est le seul à pouvoir suivre, un temps soit peu le rythme imposé par l'ogre parisien dans ce championnat même s'il accuse déjà 8 points de retard sur le leader. Seulement, les Sang et Or ont des atouts à faire valoir dans cette affiche. Imprenables pour le moment à domicile, ils ont remporté l'intégralité de leurs 8 matchs disputés à la maison et ils ont fait de Bollaert une véritable forteresse dans laquelle il devient de plus en difficile de prendre des points.chez⇒ ⇒⇐ ⇐D'autant que pour ce match, le PSG ne se présente pas au complet. En effet, il sera privé de son tout nouveau champion du monde Leo Messi, qui n'est pas encore rentré de vacances après le Mondial. En plus de cela, la star brésilienne Neymar doit purger un match de suspension après avoir été expulsée mercredi en raison de deux cartons jaunes pris en deux minutes. Résultat, celui qui pourrait être considéré comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Kylian Mbappé, risque de se retrouver bien seul pour mettre en difficulté l'armada lensoise. S'il est parvenu à sauver son équipe face à Strasbourg en transformant un penalty qu'il avait lui même provoqué, l'international français pourrait ne pas refaire le coup à chaque fois, surtout après l'assez pâle prestation livrée par son équipe face au al classé strasbourgeois mercredi soir. Aussi, il ne serait pas impossible de voir le RC Lens obtenir un résultat dans ce match, voire même de l'emporter.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !