Pronostic Lens Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lens et Angers

Promu cette saison, Lens réalise un excellent départ en Ligue 1. Les Nordistes occupent la 9place du classement avec 17 points au compteur, mais comptent un match en moins face à Marseille. Les hommes de Franck Haise se montrent très performants à Bollaert où ils se sont imposés face à Paris, Bordeaux, Saint-Etienne pour des nuls face à Reims et Nantes. Contre les Champenois, les Sang et Or ont réalisé une fin de match canon avec deux buts dans les dernières minutes qui leur ont permis d'accrocher un nul aux allures de victoire. La seule contre-performance notable des protégés de Franck Haise remonte à la lourde défaite dans le derby du nord face à Lille (4-0) et à ce nul de milieu de semaine concédé de manière peu méritée face à Nantes (1-1). Autre équipe très compliquée à jouer et très accrocheuse, Angers est calé en milieu de tableau avec 16 points. Les hommes de Stéphane Moulin ont pris 9 points sur les 15 possibles en déplacement. Le SCO s'est en effet imposé face à Dijon (0-1), Rennes (1-2) et Nîmes (1-5) pour deux défaites chez le PSG (6-1) et Montpellier (4-1). Le buteur camerounais Stéphane Bahoken s'est mis en évidence avec 4 réalisations. Ce dernier étant épaulé par le talent des dribbleurs que sont Fulgini et Boufal, Angers possède un potentiel offensif intéressant. Pour cette rencontre, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 4 derniers déplacements angevins.