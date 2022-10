Pronostic Leipzig Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig fait tomber un Real diminué

Mieux depuis le remplacement de Tedesco par Marco Rose, Leipzig enchaîne les victoires à domicile et les matchs nuls en déplacement. Ce week-end, les coéquipiers de Nkunku (10 buts déjà cette saison) ont concédé le nul à Augsburg (3-3), un partage des points qui suivait deux victoires à la maison : en championnat face au Hertha Berlin (3-2) et en Coupe d'Allemagne face à Hambourg (4-0). Dans cette poule de Ligue des Champions, Leipzig s'est relancé grâce à sa double victoire face au Celtic (3-1 à l'aller et 0-2 au retour), après 2 défaites inaugurales face au Shakhtar (1-4) et à Madrid (2-0). 8e de Bundesliga, le RB est ainsi 2e de ce groupe, à 4 points derrière son adversaire du soir.

En effet, le Real Madrid est en tête et déjà qualifié pour les 8e de finale grâce à ses 10 points pris (3 victoires sur la phase aller et un nul concédé en Pologne face au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée). Avec un ultime match à jouer face au Celtic à Bernabeu, le Real est même quasiment assuré de terminer 1er. Si la Maison Blanche ne galvaude pas ses matchs de C1, Ancelotti ne va pas prendre de risque ce merdi soir avec 3 de ses meilleurs joueurs, Benzema, Valverde et Modric, qui resteront à Madrid. Invaincu, le Real n'a cependant pas toujours été ultra-dominateur sur ses dernières rencontres et va affronter une équipe de Leipzig sur 5 victoires consécutives à domicile. Une surprise est possible.