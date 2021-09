Pronostic Leipzig Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig – Bayern : le RBL puni par ses anciens protégés

Dauphin du Bayern Munich la saison dernière, Leipzig s'était également incliné en finale de la Coupe d'Allemagne face à Dortmund. A l'intersaison, le club a perdu des éléments importants puisque le coach Nagelsmann, le défenseur Upamecano et le milieu Sabitzer ont tous rejoint le... Bayern. Pour se renforcer, Leipzig a attiré le buteur portugais Silva en provenance de Francfort ou le défenseur français Simakan de Strasbourg. Désormais entraîné par Jesse Marsch, Leipzig connait une entame compliquée en Bundesliga. En effet, les partenaires de Nkunku se sont inclinés lors de leurs deux déplacements face à Mayence (1-0) et contre Wolfsbourg (1-0). En revanche, Leipzig s'est largement imposé dans son stade face à Stuttgart (4-0).

En face, le Bayern a accroché un nouveau titre de champion à son palmarès la saison passée. Porté par un Robert Lewandowski aux statistiques exceptionnelles avec 41 buts, le Bayern a survolé la Bundesliga. Hansi Flick parti prendre les rênes de la Mannschaft, les dirigeants munichois se sont donc logiquement tournés vers le prometteur Nagelsmann. Lors de ce début de saison, les partenaires de Manuel Neuer ont déjà remporté un titre, la Super Coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund (3-1). En championnat, la formation bavaroise a lancé sa saison par un nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1) et a ensuite passé la vitesse supérieure contre le FC Cologne (3-2) et le Hertha Berlin (5-0). Habitué à disputer ces chocs, le Bayern devrait faire parler son expérience pour s'imposer sur la pelouse d'un concurrent. Déjà incroyable en ce début de saison, Lewandowski (7 buts en 4 matchs avec le Bayern et 3 buts en 3 rencontres avec la Pologne) pourrait encore frapper.