Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United se relance à Leicester

Auteur d’une excellente saison dernière, Leicester s’était distingué en remportant la FA Cup face à Chelsea (1-0). Sur leur parcours, les Foxes s’étaient notamment défaits desen quart de finale (3-1). Dans le coup pour la course pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, Leicester a une nouvelle fois craqué lors des derniers matchs et a finalement dû se contenter de la 5place, qui lui permet de disputer l’Europa League. Sur la scène européenne, l’équipe anglaise a disputé deux rencontres pour un nul à domicile face à Naples (2-2) et une défaite surprenante en Pologne face au Legia (1-0). Ces résultats décevants se confirment au niveau national, où Leicester pointe seulement en 13position du classement avec 5 points d’avance sur le 1er relégable. En Premier League, les hommes de Brendan Rodgers restent sur 4 journées sans la moindre victoire, avec des revers face à Mancheter City et Brighton, pour des nuls face à Burnley et Crystal Palace. Le partage des points obtenu àa des allures de défaite, puisque lesont mené de 2 buts à la pause avant de subir le retour des Eagles. L’absence de Wesley Fofana, exceptionnel l’an passé en défense, est préjudiciable pour Leicester.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United a connu quelques rencontres compliquées avant la trêve internationale après avoir pourtant bien démarré sa saison. En effet, les Red Devils se sont certes imposés face à Villarreal (2-1) en Ligue des Champions, mais ce résultat est plutôt miraculeux au regard de la physionomie du match. Eliminé de la Carabao Cup par West Ham (0-1), Man U a signé deux contre-performances en Premier League face à Aston Villa (0-1) et contre Everton (1-1) avant la trêve internationale. Ces rencontres ont pour particularité d’avoir été disputées à domicile à Old Trafford. Comme l’an passé, la formation mancunienne semble plus à l’aise loin de ses bases que dans son Théâtre des Rêves. Contesté pour ses choix, Solskjaer avait surpris lors de la réception d’Everton en mettant les Pogba ou Ronaldo sur le banc. Pour ce déplacement crucial, le coach norvégien devrait faire confiance à ses meilleurs éléments et aligner les Pogba, Ronaldo, Fernandes ou McTominay, mais aussi CR7 auteur d'un triplé avec le Portugal face au Luxembourg mardi. En réussite à Leicester en Premier League, Manchester United devrait une nouvelle fois confirmer sa bonne forme en déplacement en accrochant la victoire face à despas au mieux.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !