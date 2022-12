Pronostic Le Havre Bordeaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre solide leader face à Bordeaux

La Ligue 2 redémarre avec une superbe affiche entre les deux premiers du classement, Le Havre et Bordeaux. Actuellement, la formation normande domine le championnat avec 4 points d’avance sur les Girondins et pourrait s’envoler en cas de succès ce 26 décembre. Les Havrais sont impressionnants de régularité puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois lors de la première partie de saison sur la pelouse de Valenciennes. Les hommes de Luka Elsner semblent avoir connu un déclic lors de leur démonstration à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint Etienne (0-6), qui semble avoir lancé leur saison. Eliminé de la Coupe de France par Alençon, le HAC est totalement tourné vers son objectif de montée en Ligue 1. En forme, les Normands ont remporté leurs 3 derniers matchs de championnat face à Metz (2-0), Quevilly Rouen (0-1) et contre Guingamp (0-1), sans avoir encaissé le moindre but. Solide avec la meilleure défense de L2 (seulement 6 buts encaissés), le HAC s’appuie sur son collectif pour accrocher des résultats puisque pas moins de 7 joueurs havrais ont au moins marqué 2 buts cette saison. Ils ont cependant perdu en amical lors de la trêve face à Guingamp (1-2) et contre Lens (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bordeaux a montré un excellent état d’esprit pour mettre l’extra-sportif de côté et se focaliser sur le terrain. Sauvé in extremis cet été, le club bordelais a réalisé une excellente entame de championnat qui lui a rapidement permis de prendre les commandes de la Ligue 2. Cependant, les hommes de David Guion ont connu un coup de moins bien avant la trêve imposée par la Coupe du Monde, avec de nombreux points laissés en route face à Bastia (1-1), Nîmes (1-0) ou Pau (1-1). Les Girondins sont toujours dans le coup mais ne doivent pas laisser le club havrais s’échapper. Pour cela, Guion compte sur ses cadres comme Maja, auteur de 7 buts, mais aussi sur les Bakwa, Barbet, Gregersen ou Nsimba. Pour cette affiche au sommet en Ligue 2, le Havre devrait conserver son invincibilité à domicile face à Bordeaux en obtenant au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts, pari qui est passé lors des 7 premières réceptions du HAC.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic le Havre - Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !