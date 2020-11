Pronostic Italie Pologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Italie – Pologne défensif

Le groupe 1 de Ligue A dans cette Ligue des Nations n'a toujours pas donné son verdict et trois sélections sont toujours en course pour obtenir une place dans le Final 4 : la Pologne, l'Italie et les Pays-Bas. Ces trois équipes sont seulement séparées par deux points et tous les scénarii sont envisageables lors des 2 dernières journées. La non-qualification pour le Mondial russe a été un véritable coup de tonnerre pour le foot italien. Pour relancer la, la fédération italienne avait fait appel à Roberto Mancini. L'ex de l'Inter et de Man City, réalise un excellent travail et a permis à l'Italie de se qualifier pour le prochain championnat d'Europe, en réalisant un parcours parfait avec 10 succès en autant de matchs. Sur leur lancée, les Italiens se montrent solides dans cette LdN où ils sont invaincus avec une victoire et un nul face aux Pays-Bas et deux autres partages des points contre la Pologne et la Bosnie. En milieu de semaine, la sélection transalpine a tranquillement et logiquement dominé une faible équipe estonienne (4-0). De son côté, la Pologne veut oublier son Mondial décevant pour se tourner vers le prochain championnat d'Europe. Comme les Italiens, les Polonais se sont eux aussi tranquillement qualifiés pour le prochain Euro et occupent actuellement la première place de ce groupe de LDdN. Battu d'entré par les Pays Bas (0-1), la sélection polonaise a ensuite dominé la Bosnie par deux fois et a fait un nul contre l'Italie. En milieu de semaine, les partenaires de Kamil Glik ont battu la sélection ukrainienne en amical (2-0). Le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski a été préservé face à l'Ukraine, pour ce choc face à l'Italie. Comme à l'aller (match nul 0-0), on devrait voir un match fermé entre deux équipes qui n'ont pris que 2 buts chacune sur les 4 premières journées de ce groupe.