Pronostic Italie Autriche : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de l'Euro

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

L'Italie a impressionné

L’Autriche dans la difficulté

Verratti a levé les doutes

Les compo probables :

L’Italie poursuit sa route

Pour miser sur le 1/8Italie - Autriche de ce samedi soir, on vous propose de parier chez 2 sites vous offrant un bonus spécial pendant l’Euro :1-vous offre2-vous offre- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines misesDepuis le début de cet Euro, l’Italie a certainement été la nation la plus impressionnante. En effet, laa remporté ses trois matchs de groupe sans encaisser de but face à la Turquie (3-0), la Suisse (0-3) et le Pays de Galles (1-0). Lors des deux premières rencontres, Roberto Mancini s’est appuyé sur son équipe-type avec les Insigne, Jorginho, Bonnuci ou Chiellini. En revanche, déjà qualifié au coup d’envoi de son match face au Pays de Galles, Mancini avait décidé de faire confiance à de nouveaux joueurs à la fois pour impliquer tout le groupe et faire reposer quelques cadres. Face aux Turcs et Suisses, les joueurs de Sassuolo, Berardi et Locatelli se sont particulièrement mis en valeur, le 1a initié l’ouverture du score lors des deux parties tandis que le 2, en plus de son activité incessante au milieu de terrain, a inscrit un doublé contre la. Absente du Mondial russe, l’Italie est sur une dynamique incroyable, avec 11 victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Sans réelle star, las’appuie sur un collectif soudé et déterminé à réaliser de grandes choses lors de ce championnat d’Europe.L’Autriche, comme plusieurs autres nations européennes, a nettement progressé lors des dernières saisons. Néanmoins, malgré des progrès évidents, la sélection autrichienne semble toujours en cran en-dessous des nations majeures. Lors de ce championnat d’Europe, les partenaires de Sabitzer ont assuré l’essentiel face à des sélections à leur portée avec des succès sur la Macédoine du Nord (3-1) et surtout contre l’Ukraine lors de la dernière journée (1-0). En revanche, les Autrichiens se sont inclinés face aux favoris de la poule, les Pays-Bas (2-0), au cours d'un match dont ils ont été totalement absent. Pour se préparer pour cet Euro, l’Autriche avait disputés deux rencontres amicales avec des résultats décevants face à une Angleterre B (défaite 1-0) et contre la Slovaquie (0-0). Deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas, l’Autriche s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et participera pour la première fois de son histoire à un match à élimination directe dans un championnat d’Europe.Privée de Marco Verratti en début d’Euro suite à une blessure contractée avec le PSG, l'Italie a récupéré son Petit Hibou qui a livré une prestation de premier plan face au Pays de Galles en étant partout et en offrant le but décisif au jeune Pessina. Le milieu parisien devrait conserver sa place de titulaire aux dépens de l’excellent joueur de Sassuolo, Locatelli, pourtant exceptionnel lors des 2 premiers matchs et double buteur contre la Suisse. Pour le reste, Mancini devrait récupérer son capitaine Chiellini et s’appuyer sur les joueurs titularisés lors des deux premières rencontres. Du côté de l’Autriche, Franco Foda devrait reconduire son 4-3-2-1 qui a complètement étouffé l'Ukraine. De retour de suspension lors de ce troisième match, le fantasque Marco Arnautovic devrait de nouveau être reconduit sur le front de l’attaque malgré son énorme maqué. A ses côtés, l’Autriche peut compter sur d’excellents éléments comme Alaba, Sabitzer, ou Baumgartner, mais le collectif autrichien manque tout de même de talent à certains postes.: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (ou Bastoni), Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (ou Verratti)- Berardi (ou Chiesa), Immobile, Insigne.: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Schlager, Grillitsch - Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic.Auteur d’une première partie d’Euro impressionnante avec trois victoires en autant de matchs, l’Italie a frappé les esprits et se place bel et bien parmi les grands favoris au titre. De plus, Mancini a impliqué l’ensemble de son groupe pour débuter l’Euro, ce qui devrait permettre de renforcer la cohésion de groupe. Excellente offensivement et défensivement, l’Italie peut compter en plus sur le retour de son maître à jouer, Mario Verratti, qui a toujours eu une place importante dans le système italien depuis l'arrivée de Mancini. Invaincu depuis 30 rencontres (25 victoires et 5 matchs nuls), soit depuis septembre 2008, l’Italie devrait s’imposer logiquement face à l’Autriche, une nouvelle fois en se montrant solide défensivement. Ayant marqué sur chacun des deux matchs qu'il a débutés dans cet Euro, Immobile pourrait encore se montrer.avecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec avec le code "RDJEURO"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Italie Autriche encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !