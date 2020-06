Pronostic Inter Milan Brescia : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter Milan vainqueur contre Brescia

Troisième de Serie A avec un total de 61 points après 28 journées, l'Inter Milan n'est plus dans la course au titre aux cotés de la Juventus de Turin (leader) et de la Lazio (2e). Pourtant, les Lombards avaient l'opportunité de faire quelque chose de grand cette saison. Mais les deux défaites contre la Lazio et face à la Juve juste avant la pause ont définitivement condamnés les espoirs des joueurs d'Antonio Conte. Appliquée depuis la reprise malgré le manque d'enjeu, la formation intériste a dominé la Sampdoria (2-1), Parme (2-1) et concédé le partage des points contre Sassuolo. En face, Brescia est à la rue cette année. Le promu n'a pas réussi à confirmer sa bonne saison précédente à l'échelon inférieur malgré le recrutement de l'international italien Mario Balotelli. Avant-dernier avec 18 points au compteur, à 8 points du premier non relégable, Brescia peut encore y croire mais ce sera complique. Depuis la reprise des hostilités, le club a fait 2 nuls. Après un nul contre la Fio (1-1) du coté de Florence, Brescia s'est fait rejoindre après avoir mené deux buts à zéro contre Genoa dans un match très important (2-2). A priori, l'Inter devrait prendre ce match.