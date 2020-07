Pronostic Heidenheim Werder Brême : Analyse, prono et cotes du barrage retour de Bundesliga

Le Werder à Heidenheim pour rester en Bundesliga

Au terme d'un concours de circonstance incroyable, le Werder à une chance de rester en Bundesliga. Après le 0-0 de l'aller, il faudra à l'équipe brémoise une victoire ou 1 match nul avec des buts. Dix-septième de Bundesliga après une saison complètement ratée, ce club historique du football allemand se devait de battre Cologne (6-1) lors de la dernière et d'attendre que Düsseldorf chute chez l'Union Berlin (0-2). Miraculeusement, le Werder à hérité de cette 16e place, synonyme de barrage. Opposés à la modeste équipe d'Heidenheim alors qu'Hambourg était favori pour l'adversaire des partenaires de Rashica, le Werder a concédé le partage des points à l'aller malgré une certain domination (0-0). Dans le camp adverse, on retrouve une équipe d'Heidenheim qui n'aura absolument rien à perdre et qui l'a parfaitement montré à l'aller. Lors de la dernière journée de Bundesliga 2, en s'inclinant sur la pelouse du leader (Armina Bielefield), Heidenheim était à la merci d'une victoire d'Hambourg. Mais les Bleus et Blancs ont pris l'eau à la maison contre Sandhausen (5-1), permettant ainsi à ce club qui n'est jamais montée en Bundesliga de son histoire, d'avoir une chance de disputer les barrages. Le Werder, depuis le commencement de cette saison, n'y arrive pas à la maison et a tendance à faire mal aux petites équipes en déplacement. A l'image de ce carton récent à Paderborn (5-1). A l'expérience, le Werder peut le faire.