Pronostic Groupe F Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

La France remporte le groupe de la mort

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce groupe F de l'Euro 2020 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le groupe F de l’Euro 2021 comprend les 3 dernières sélections qui ont remporté les grandes compétitions internationales avec l’Allemagne, championne du Monde 2014, le Portugal champion en titre de l’Euro 2016 et l’équipe de France qui s’est imposée lors du Mondial russe en 2018. Les Bleus font évidemment figure de favoris suite à leur succès en Russie mais aussi car ils s’étaient hissés en finale de l’Euro 2016. Les hommes de Didier Deschamps ont montré de bonnes dispositions lors des derniers mois en remportant leur groupe de Ligue des Nations devant le Portugal, la Croatie et la Suède. La France participera donc pour la première fois aux phases finales de la Ligue des Nations. De plus, DD s’appuie sur un groupe qui se connaît très bien depuis plusieurs saisons, avec les Pogba, Kanté, Griezmann, Lloris ou Varane. Les Bleus n’auront pas la tâche facile face à une Mannschaft qui veut laver l’affront du Mondial russe où elle avait été incapable de sortir de la phase de groupe. Suite à ce retentissant échec, Joachim Löw avait décidé de ne plus appeler certains champions du Monde 2014. Cette décision est toujours contestée en Allemagne, notamment du fait des récents résultats décevants de la sélection. Lors de la dernière campagne de LDN, les Allemands avaient été humiliés en Espagne (6-0). Löw, qui dirigera pour la dernière fois l’Allemagne cet été, va devoir trouver la bonne combinaison pour relancer sa sélection.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Portugal vient pour défendre son titre. Les Lusitaniens peuvent compter sur un groupe très compétitif avec les Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Guerrero, Joao Felix ou André Silva. Les Portugais se sont montrés réguliers depuis leur titre et ont remporté la 1édition de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas. Enfin, la Hongrie aura pour elle l’avantage de disputer ses matchs dans son enceinte de Budapest mais devrait souffrir face aux 3 autres sélections. Pour se qualifier, les Hongrois sont passés par les barrages de la Ligue des Nations où ils se sont défaits de l’Islande au terme d’une rencontre au scénario digne d’un thriller. Sur la lancée de son titre obtenu en 2018, la France pourrait s’imposer dans ce groupe devant le Portugal.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic groupe F Euro 2021 encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !