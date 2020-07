Pronostic Getafe Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un match fermé entre Getafe et Villareal

Getafe et Villareall sont deux bonnes surprises de la saison en Liga. A quelques journées de la fin, les deux formations sont toujours dans le coup pour décrocher une place en Ligue des Champions. Getafe a perdu de précieux points la semaine passée en s'inclinant à Bernabeu (1-0) face au Real et en partageant les points avec Osasuna (0-0). Le club entraîné par Bordalas compte 4 points de retard sur le FC Séville, 4. Getafe se montre toujours aussi solide défensivement mais n'a remporté qu'une seule rencontre lors des 8 dernières journées, la faute à une attaque en berne (seulement 5 buts marqués sur ces 8 matchs depuis la reprise). En face, Villareal a réalisé une très belle reprise en enchaînant les résultats positifs (5 victoires et 1 nul) mais le Sous-marin jaune a connu un coup d'arrêt ce week-end en s'inclinant face au FC Barcelone (4-1). L'attaquant espagnol Gerard Moreno en a profité pour inscrire son 16e but de la saison. Le match aller entre Villareal et Getafe s'était joué sur des détails, victoire 1-0 du Sous-marin jaune à domicile. Cette manche retour devrait être tout aussi serrée. Comme lors de 7 des 9 derniers matchs de Getafe et 5 des 7 dernières rencontres de Villarreal, une rencontre avec moins de 3 buts est possible.