Pronostic France Croatie : 650€ à gagner avec les Bleus sur la finale de la Coupe du Monde

L’Équipe de France aura fait rêver tous les Français et gagner les parieurs pendant toute cette Coupe du Monde. Cette finale est le dernier match pour miser sur les Bleus et profiter de bonus en CASH pour parier sans risque

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 200€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 150€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 62,50€ directement sur votre compte bancaire

Des Bleus imbattables

La Croatie a déjà trop pioché

Du grand classique dans les deux camps

Les compo probables :

La France pour une 2ème étoile

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux sites de paris sportifs vous offrent vos 1paris remboursés EN CASH sur cette finale :vous offre un! (au lieu de 100€ habituellement)vous offre! (au lieu de 100€ habituellement)Chez ces deux opérateurs, si votre pari est perdant, vous êtes remboursé et vous avez la possibilité de- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur l'un des deux paris et empochez vos gains- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% de vos mises vous sont remboursées)- Misez votre premier pari de 125€ sur l'un des deux paris et empochez vos gains- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 62,50€ de remboursement sur votre 2e pariVainqueur de sa 1ère Coupe du Monde en 1998, la France est au rendez-vous 20 ans plus tard, pour ajouter un 2ème trophée à sa vitrine. De mieux en mieux au fil de la compétition, les Tricolores ont d'abord fini en tête de leur poule, avec des victoires obtenues face à l'Australie (2-1) et au Pérou (1-0), ainsi qu'un nul concédé face au Danemark (0-0). Par la suite, les hommes de Didier Deschamps sont clairement montés en puissance, éliminant au passage l'Argentine en 8èmes de finale (4-3), l'Uruguay en 1/4 (2-0), et la Belgique en 1/2 (1-0). Ultra-solide derrière sur les deux dernières rencontres avec une charnière Varane-Umtiti de très haut niveau, la France reste également imprévisible offensivement, notamment grâce à ses flèches Griezmann et Mbappé qui aiment jouer les contres.La Croatie est tout simplement en train d'écrire la plus belle page de la sélection dans un grand tournoi. Sortis par la France en demi-finale du Mondial 1998, les Croates ont cette fois arraché leur ticket pour la grande finale en Russie, au terme d'un parcours compliqué sur les matchs à élimination directe. Tout avait pourtant bien commencé pour l'équipe au damier qui avait terminé 1ère de son groupe avec 3 succès de rang accrochés contre le Nigeria (2-0), l'Argentine (3-0) et l'Islande (2-1). Beaucoup moins convaincants à partir des 1/8, les coéquipiers de Danijel Subasic ont à chaque fois disputé des prolongations contre le Danemark (1-1, 3-2 tab), la Russie (2-2, 4-3 tab) et l'Angleterre (2-1 ap).Pas de suspense pour la France qui devrait aligner son équipe-type pour cette finale. Touché dans un choc impressionnant avec Hazard face à la Belgique, Matuidi va bien tenir sa place au milieu, au détriment de Tolisso. Malgré sa maladresse devant le but, Giroud reste très précieux et garde la confiance du sélectionneur à la pointe de l'attaque des Bleus. Si la Croatie aimerait aligner le même onze que face à l'Angleterre, il existe deux incertitudes concernant la présence du latéral Strinic et de l'ailier Perisic (touchés musculairement).Lloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard – Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (ou Pivaric) - Rakitic, Brozovic - Modric, Perisic (ou Kramaric), Rebic - Mandzukic.Au regard de ses matchs disputés durant la 2ème partie de ce mondial, la Croatie devrait logiquement souffrir physiquement dans cette finale. Les partenaires de Luka Modric ont joué au total 90 minutes de plus que les Français (3 prolongations de 30 min), soit un match supplémentaire. Cela pourrait coûter cher aux Croates, qui auront eu un jour de moins entre leur demi et la finale. Annoncés cramés depuis les 8èmes de finale, les protégés de Zlatko Dalic sont passés face au Danemark, la Russie et l'Angleterre, trois sélections d'un niveau inférieur à la France. Explosant encore un peu plus sur ce Mondial, Mbappé peut marquer l'histoire en scorant en finale du Mondial, à 19 ans et six mois.offert au lieu de 100€ avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavecavec