Pronostic Etats-Unis pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Monde 2022

Nos pronostics pour Etats-Unis pays de Galles

Des Etats-Unis en progrès

Les Dragons inquiètent

Les Yankees ont les dents longues

Les compos probables pour Etats-Unis pays de Galles :

L'enthousiasme en faveur de Team USA

Absents en 2018, les Etats Unis ont cette fois obtenu leur ticket pour le Mondial en finissant deuxièmes de la zone Concacaf, derrière le Canada. De plus, la sélection américaine a récemment remporté la Gold Cup en dominant le Qatar en demi-finale et le Mexique en finale, deux sélections présentes lors de cette Coupe du Monde. Pleine de talents, cette sélection doit désormais se montrer ambitieuse et constante dans ses prestations. Les derniers résultats obtenus depuis la qualification pour le Mondial sont mitigés avec des succès sur le Maroc et Grenade pour deux résultats décevants lors du dernier rassemblement avec un revers contre le Japon et un nul contre l'Arabie Saoudite.Après avoir participé deux fois consécutivement aux championnats d'Europe, le Pays de Galles est finalement parvenu à décrocher son ticket pour le Mondial après plus de 60 ans d'attente. Les Gallois sont passés par les barrages avec des succès sur l'Autriche et l'Ukraine, avec un Gareth Bale décisif lors de ces 2 rencontres. Depuis cette qualif', la sélection galloise a connu une première en Ligue A de la Ligue des Nations compliquée. En effet, les hommes de Robert Page (officiellement intronisé sélectionneur suite aux affaires juridiques touchant Ryan Giggs) ont fini avec un bilan catastrophique de 5 revers pour un nul et ont été logiquement relégués en Ligue B.Depuis la non-qualification pour le Mondial 2018, les Etats Unis se sont attachés à reconstruire une équipe pour être performante en 2022. Cette transformation se traduit par un rajeunissement de l'équipe. En effet, si on retrouve quelques éléments expérimentés comme le capitaine de Fulham Ream (35 ans) ou le portier d'Arsenal Turner (28 ans), on retrouve plusieurs éléments âgés de moins de 25 ans qui font le bonheur des écuries européennes, comme Pullisic de Chelsea, Weah de Lille, Dest du Milan AC, Musah du FC Valence, McKennie de la Juventus, Reyna de Dortmund et Adams et Aaronson de Leeds. En face, le sélectionneur gallois s'appuie évidemment sur sa star Gareth Bale, qui évolue à un excellent niveau en sélection alors qu'il est en difficulté en club. A ses côtés, on retrouvera les habituels Hennessey, Ben Davies (Tottenham), Wilson (Fulham), Brennan Jonson (Nottingham), Daniel James (Fulham) mais aussi deux représentants de la Ligue 1 avec le vice-capitaine Aaron Ramsey (Nice) et le défenseur Rondon (Rennes).: Turner - Dest, Zimmerman, Long, Robinson - Acosta, Adams, McKennie - Reyna, Ferreira, Pulisic.: Hennessey - Davies, Mepham, Rodon - Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams - Bale, James - Moore.Cette opposition entre une jeune sélection américaine et une sélection galloise qui repose sur le talent de ses stars devrait tourner en faveur de la fougue des Yankees. Grâce à sa nouvelle génération talentueuse qui ne demande qu'à s'affirmer à l'échelle mondiale, Team USA devrait prendre l'ascendant sur une formation galloise dont les principaux talents sont vieillissants et où les nouveaux arrivants peinent à prendre la relève.Retrouvez le Pronostic Etats-Unis pays de Galles encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !