Pronostic Etats-Unis Mexique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Etats-Unis - Mexique : Américains et Mexicains chassent la défaite

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 dans la zone CONCACAF, les Etats-Unis reçoivent le Mexique à Cincinnati dans la nuit de vendredi à samedi. Ces deux sélections sont les grandes favorites pour la qualification et occupent logiquement la tête de ce championnat. En effet, les Mexicains sont actuellement les leaders avec 3 points d’avance sur les Etats-Unis, qui eux ne comptent eux qu’une unité de plus que le Canada de Jonathan David. De plus, cette opposition arrive quelques mois après la finale de la Gold Cup qui avait vu les USA s’imposer lors des prolongations face aux favoris mexicains. Mal partis dans cette campagne de qualifications, les USA ont été tenus en échec à deux reprises par le Salvador (0-0) et le Canada (1-1). Ensuite, les hommes de Gregg Berhalter ont dominé le Honduras (1-4) et la Jamaïque (2-0) avant de se faire surprendre par le Panama (1-0). Lors de la dernière journée, les Américains ont très mal lancé leur partie face au Costa Rica en concédant un but dès la 1minute, mais ont ensuite su renverser le match pour décrocher une victoire importante. La sélection américaine repose sur de jeunes joueurs à fort potentiel comme les Pullisic de Chelsea, Weah de Lille, McKennie de la Juventus ou Steffen de Manchester City. En revanche, les habituels cadres de cette sélection Dest et Reyna sont absents.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Mexique n’a toujours pas accepté sa défaite en finale de la Gold Cup cet été et va vouloir prendre sa revanche face aux USA. La sélection mexicaine est invaincue lors de ces qualifications pour le Mondial 2022 avec 4 succès pour 2 nuls. Les Mexicains ont seulement laissé des points en route au Panama (1-1) et à domicile face au Canada (1-1), qui joue les trouble-fête lors de ces éliminatoires. Bien placé dans ses qualifications, le Mexique va tenter au moins de conserver son écart de 3 points avec la formation américaine. Pour réussir cela, lacompte sur les Jimenez, Lozano, Herrera, Moreno, Ochoa, Guardado ou Corona, piliers de la sélection. Pour cette affiche de la zone CONCACAF, Américains et Mexicains ne devraient pas prendre trop de risques, ce qui laisse penser à un match fermé. Avec ses éléments offensifs capables de faire la différence sur un exploit personnel, le Mexique part légèrement favori et devrait prendre au moins un point.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Etats-Unis Mexique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !