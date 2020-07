Pronostic Espanyol Barcelone Leganes : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Des buts de chaque côté entre l’Espanyol et Leganes !

L'Espanyol Barcelone et Leganes s'affrontent ce dimanche au RCDE Stadium. Les deux équipes ont quasiment abandonné tout espoir de maintien puisqu'elles comptent respectivement 10 et 9 points de retard sur le premier non relégable. Le club catalan avait pourtant bien repris en s'imposant d'entrée face à Alaves (2-0) mais reste depuis sur 4 revers de rang face à Levante, le Betis, le Real et la Sociedad. L'Espanyol possède le pire bilan de la Ligue à domicile avec seulement deux victoires obtenues. En face, Leganes est dans une situation semblable. Le club entraîné par Javier Aguirre n'a pas remporté le moindre match depuis la reprise. Le bilan est de 4 défaites face à Valladolid, Barcelone, Osasuna et Séville pour 2 nuls face à Majorque et Grenade. Leganes s'était imposé lors du match aller face à l'Espanyol (2-0) sur des réalisations de Martin Braithwaite et En Nesyri. Pour cette affiche entre les deux derniers et qui sont parmi les pires défenses de Liga (53 buts encaissés pour l'Espanyol, 39 pour Leganes), un match ouvert entre deux équipes qui vont jouer leur dernière carte est possible avec des buts de chaque côté comme lors de 3 des 4 derniers déplacements de Leganes.