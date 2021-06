Pronostic Espagne Pologne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Une Espagne enfin efficace face à la Pologne

A l'orée d'attaquer la 2journée du groupe E de l'Euro, Luis Enrique doit encore se demander comment son équipe n'a pas remporté son premier match face à la Suède. En effet, la Roja a été largement dominatrice et s'est créée de nombreuses opportunités. La maladresse des attaquants espagnols et l'excellente partie du portier suédois Olsen ont empêché l'Espagne de remporter un match à sa portée. Arrivé suite à la désillusion du Mondial russe, Luis Enrique a rajeuni la sélection espagnole qui compte dans ses rangs de jeunes prometteurs comme le Barcelonais Pedri ou Dani Olmo de Leipzig, mais aussi des éléments moins coutumiers de la Roja comme les joueurs de Villarreal Pau Torres ou Moreno. Prêté par l'Atletico à la Juventus, Morata a connu une soirée cauchemardesque face à la Suède en vendangeant plusieurs grosses occasions. L'attaquantpourrait être remplacé par Gerard Moreno qui sort d'une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a remporté l'Europa League avec son club. Luis Enrique pourrait aussi titulariser Thiago Alcantara qui a su casser les lignes à son entrée en jeu face à la Suède.Lors de la 1journée, la Pologne a confirmé qu'elle était une sélection très forte lors des qualifications mais en difficulté lors des phases finales. Eliminé dès la phase de poule lors de la Coupe du Monde 2018, la sélection polonaise a des difficultés à élever son niveau de jeu lors des phases finales de compétition. Robert Lewandowski en est la parfaite illustration, l'attaquant du Bayern est un formidable buteur avec son club, mais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec la Pologne lors d'une phase finale de compétition internationale. Favoris pour leur entrée en lice dans ce Championnat d'Europe, les Polonais affrontaient une Slovaquie largement à leur portée. Mal partie après un but contre son camp de Szczęsny, la Pologne pensait avoir fait le plus dur en égalisant par le joueur du Torino, Linetty, mais a ensuite été pénalisé par l'expulsion de Krychowiak. A 10 contre 11, les Polonais ont été vaillants, se sont montrés dangereux, mais ils n'ont pas pu empêcher les Slovaques inscrire un second but décisif. Convaincante face à la Suède (85% de possession), l'Espagne avait juste manqué de justesse dans le dernier geste. Sans doute capable de confisquer le ballon face à une Pologne décevante pour son premier, les Espagnols devraient être capables de régler la mire et obtenir trois points précieux.