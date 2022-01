Pronostic Equateur Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Brésil stoppe la belle série de l’Equateur

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Equateur - Brésil :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de cette trêve internationale, les équipes sud-américaines continuent de jouer pour décrocher un ticket pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La 15journée débute avec une très belle affiche entre l’Equateur et le Brésil, qui trustent les premières places. En effet, la Tri pointe en troisième position de ce mini-championnat avec 6 points d’avance sur le barragiste et 7 sur le premier non qualifié. L’Equateur est la surprise de cette campagne de qualification puisqu’il domine des sélections comme la Colombie, l’Uruguay ou le Chili. Le bon parcours des Equatoriens dans ces qualifications vient de ses prestations à domicile où ils ont pris 16 de leurs 23 points.affiche un excellent bilan de 5 succès, un nul (Chili) et une défaite (le Pérou) à domicile. Lors du dernier rassemblement, l’Equateur a signé deux très bons résultats avec un succès sur le Venezuela (1-0) et surtout au Chili (0-2). Le joueur majeur de cette sélection est l’ancien Hammer Enner Valencia.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Seleção a déjà assuré sa place pour le prochain Mondial en réalisant une campagne exceptionnelle. En effet, les hommes de Tite ont signé 11 victoires et 2 nuls, seuls l’Argentine et la Colombie ont réussi à ralentir la progression des Brésiliens. Depuis son élimination de la Coupe du Monde 2018, la sélection brésilienne s’est montré très forte en remportant la Copa America en 2019 et en finissant finaliste en 2021. Privé de Neymar blessé, Tite a décidé de rappeler Philippe Coutinho qui vient de rejoindre Aston Villa et qui a signé une première encourageante avec son nouveau club. Impressionnants défensivement, les Auriverde s’appuient sur l’ancienne charnière du PSG composé de Marquinhos et Thiago Silva. En l’absence de Neymar et Firmino, Vinicius a une belle carte à saisir pour confirmer son excellente entame de saison avec le Real Madrid mais le Merengue n'a pas encore marqué, au contraire des deux Gabriel (Barbosa et Jesus) qui devraient se disputer la pointe. Très solide depuis le début de ces qualifications, le Brésil pourrait stopper la belle dynamique de l’Equateur à Quito.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Equateur - Brésil détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !