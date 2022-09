Pronostic Empoli Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan reprend sa marche en avant à Empoli

Empoli la joue en mode diesel sur ce début d'exercice, son deuxième de rang en Serie A. 14emes la saison dernière, les Azzurri sont positionnés sur ce même strapontin après les 7 premières journées. Ils ont grapillé quelques places juste avant la trêve en décrochant à Bologne (0-1) leur première victoire de la saison. Le club toscan, qui restait alors sur une défaite à domicile contre l'AS Rome (1-2), s'en remet à ses nombreux partages des points, 4 au total, pour ne pas figurer dans la zone rouge. Autant dire qu'il faudra faire bien mieux désormais même s'il n'est jamais aisé de réagir contre le champion en titre. Empoli connait déjà une saison délicate si on ajoute à ses résultats poussifs en Serie A son élimination de la Coupe d'Italie, dès son entrée en lice face à la Spal pour son premier match du mois d'août.

Le champion milanais est l'un des favoris à sa propre succession au printemps prochain. Dans le sillage de sa dernière saison de haute voltige, le résident de San Siro joue les premiers rôles depuis la reprise du football à l'été. Accroché notamment par l'Atalanta (1-1) et vainqueur du derby de Milan contre l'Inter (3-2), il montrait de belles choses devant les cadors du championnat jusqu'à se faire surprendre sur son terrain par Naples (1-2) juste avant la coupure internationale de septembre. 5emes à 3 unités de leur bourreau et coleader, les Rossoneri ont encore toutes les cartes en main et n'ont aucune raison de céder à la panique, eux qui n'ont plus été battus en déplacement en championnat depuis novembre dernier. Ils réalisent dans le même temps un bon début de campagne de Ligue des Champions, avec 4 points obtenus avant la clôture de la phase aller. Logiquement, le Milan devrait s'imposer ce samedi.