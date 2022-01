Pronostic Egypte Maroc : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la CAN 2022

L’Egypte fait parler son expérience face au Maroc

Sélection la plus titrée sur le continent africain (7 Coupe d'Afrique remportées), l'Egypte a démarré timidement cette CAN. En effet, les Pharaons se sont logiquement inclinés lors de leur premier match face au Nigéria (1-0) au terme d'une prestation insipide. Ensuite, les Egyptiens se sont repris en assurant le minimum face à la Guinée Bissau (1-0) et le Soudan (1-0). Sans être transcendante, l'Egypte s'est qualifiée pour les 8de finale où elle affrontait la Côte d'Ivoire. Les Pharaons ont haussé le ton en réalisant un match nettement plus abouti. Après avoir eu plusieurs opportunités en première période avec notamment une frappe de Marmoush sur la barre, l'Egypte a rappelé qu'elle était toujours un candidat au titre. Solide face à la puissance offensive des Ivoiriens, la sélection de Carlos Queiroz a décroché sa qualification lors de la séance des tirs aux buts (0-0 score final). Les Egyptiens peuvent remercier Gabaski, rentré en cours de match à la place d'El Shenawy, car ce dernier a stoppé le tir d'Eric Bailly. Le capitaine Mohamed Salah n'a pas tremblé et a ensuite inscrit le penalty victorieux. Ce succès a permis de voir les Egyptiens, capables de défendre très bien à l'image des Hegazy ou Elneny très actifs. En revanche, les joueurs offensifs piochent en termes d'efficacité sur cette CAN (seulement 2 buts marqués en 4 rencontres).

De son côté, le Maroc est certainement la sélection qui s'est montré la plus régulière lors de la compétition. Bien partis, les Lions de l'Atlas se sont imposés dans le choc face au Ghana (1-0) grâce à une réalisation de l'angevin Sofiane Boufal. Ensuite, les Marocains ont assuré leur qualification pour les 8de finale en prenant le dessus sur les Comores (2-0). Pour son dernier match de groupe, coach Vahid Halihodzic avait fait tourner face au Gabon (2-2) et son équipe a tout de même arraché un nul dans les dernières minutes grâce à Hakimi. Auteur de 2 buts sur cette CAN comme Boufal, le joueur du PSG a de nouveau été décisif en 8en inscrivant le but vainqueur face au Malawi sur une merveille de coup-franc (2-1). Avant cela, l'excellent buteur sévillan En Nesyri, enfin débarrassé du covid et de ses pépins physiques, avait remis sa sélection sur les bons rails. Equipe très complète, le Maroc dispose d'excellents éléments dans toutes les lignes avec également Saïss, Bounou, Amrabat.... Dans ce quart de finale, l'Egypte qui est montée en puissance lors des 8de finale devrait être en mesure d'obtenir sa qualification face au Maroc.