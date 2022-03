Pronostic Ecosse Pologne : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Ecosse accroche la Pologne

L'Ecosse était censée affronter l'Ukraine dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde 2022, mais a vu cette rencontre être reportée suite aux événements dramatiques qui touchent l'Ukraine. Pour se préparer à ce futur duel qui devrait se disputer en juin, la sélection écossaise reçoit la Pologne, également engagée dans ces barrages. Lors des qualifications pour le Mondial, les Ecossais se sont plutôt bien comportés en finissant en 2position de leur groupe derrière un excellent Danemark. Les hommes de Clarke ont fini en boulet de canon en remportant leurs 6 dernières rencontres. Cette excellente dynamique leur a permis de finir devant Israël et l'Autriche. De plus, ce bon parcours confirme le renouveau de la sélection écossaise qui s'était déjà qualifiée pour le dernier championnat d'Europe, où elle n'avait en revanche pas réussi de sortir de son groupe qui comprenait également la République Tchèque, l'Angleterre et la Croatie. Dans cette sélection, on retrouve Andy Robertson le joueur de Liverpool, le capitaine écossais est épaulé par les Tierney, Adams, McGinn ou McTominay. A l'instar de l'Ecosse, la Pologne devait affronter la Russie pour décrocher sa place en finale des barrages. Suite à l'expulsion de l'équipe russe de toutes compétitions officielles, la sélection polonaise se prépare pour son duel face au vainqueur du choc entre la Suède et la République Tchèque. Les partenaires de Robert Lewandowski ont fini en 2position de leur groupe remporté par l'Angleterre. Les Polonais ont fini la phase de groupe sur une mauvaise note avec un revers à domicile face à la Hongrie (1-2) mais ils étaient alors assurés de leur place de dauphin. Pour jouer la qualification pour le Mondial, le sélectionneur polonais compte évidemment sur son buteur en série Robert Lewandowski, mais aussi sur les Glick, Krychowiak, Zielinski ou Milik. Avec un choc décisif dans les jours à venir pour la qualif' au Mondial 2022 , la Pologne devrait ne pas mettre l'intensité maximale pour ne pas avoir de blessés, voire même pas mal faire tourner. Devant son public, l'Ecosse pourrait en profiter pour enchainer sur son excellente dynamique.