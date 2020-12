Pronostic Dunkerque Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre sur sa lancée à Dunkerque !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Dunkerque - Auxerre chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Dunkerque se bat à chaque rencontre afin de décrocher des points essentiels pour le maintien. Les hommes de Mercadal ont bien débuté et ont ensuite su réaliser quelques coups, qui leur permettent de pointer en 12position avec 7 points d’avance sur les relégables. Le club nordiste rencontre cependant des difficultés ces dernières semaines avec un seul succès obtenu lors des 5 dernières journées face à une formation castelroussine relégable. Les Dunkerquois viennent de s’incliner deux fois consécutivement face à des équipes visant les barrages, Grenoble (4-0) et Caen (2-3). Ces revers ne sont guère rassurants à l’heure de recevoir une formation auxerroise en pleine forme.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, le club bourguignon pointe en 4position du classement et vient d’enchainer 9 matchs sans la moindre défaite. Les Auxerrois se montrent très plaisants dans le jeu et possèdent par ailleurs la meilleure attaque de la Ligue 2, avec le meilleur buteur Mickael Le Bihan (13 réalisations). Le week-end dernier, les Bourguignons se sont imposés à l’Abbé-Deschamps face au promu palois (2-1) sur des buts de Jubal et Dugimont. Désireux de finir la saison parmi les barragistes, Auxerre se déplace avec ambition dans le Nord de la France. Les Auxerrois vont tout faire pour s’imposer face à une formation dunkerquoise dans le dur dernièrement contre les grosses cylindrées. Supérieur, L’AJA devrait pouvoir s'imposer en déplacement face à des promus qui sont moins bien sur cette fin d'année.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !