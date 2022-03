Pronostic Dijon Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon et Caen dans le choc des déception

En début de saison, beaucoup pensaient que cet affrontement entre Dijon et Caen allait être une affiche entre deux candidats à la montée. Après 26 journées, il n'en est rien puisque ces 2 clubs cherchent avant tout à se maintenir. Le DFCO est certainement la plus grosse déception de la saison en Ligue 2. Relégué de Ligue 1, le club bourguignon avait opéré un recrutement important pour retrouver au plus vite l'élite. La « moutarde » n'a jamais prise à Dijon et Linarès a été renvoyé après quelques journées. L'arrivée de Patrice Garande a permis au club de se reprendre mais sans pour autant viser d'autres objectifs que celui du maintien. Le club bourguignon paye son inconstance. En effet, les Dijonnais auraient besoin d'enchaîner quelques résultats pour basculer en première partie de tableau. Mais lors des dernières rencontres, le DFCO a même connu des résultats contraires avec 3 revers face à Toulouse, Pau et Dunkerque pour un nul contre Bastia. La défaite concédée dans le Nord le week-end dernier a de plus relancé un adversaire direct pour le maintien. Avec seulement 3 points d'avance, Dijon doit à tout prix relever la tête lors de la réception de Caen. De son côté, le stade Malherbe de Caen a réalisé une bonne opération le week-end dernier en dominant Bastia à domicile (2-1). Ce succès permet aux Normands, 12, de compter 5 points d'avance sur Dunkerque, premier relégable, et 2 sur Dijon, leur adversaire du jour qui se trouve juste derrière au classement. Les hommes de Stéphane Moulin ont retrouvé des couleurs lors des dernières semaines notamment à domicile où ils viennent de remporter 3 de leurs 4 dernières réceptions. Loin de leurs bases en revanche, les Normands souffrent avec 7 derniers déplacements sans le moindre succès. Pour cette affiche, Dijon qui joue à domicile part légèrement favori et devrait au moins accrocher le nul face à des Caennais qui ne gagnent plus à l'extérieur.