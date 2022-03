Pronostic Crystal Palace Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace peut donner du fil à retordre à Man City

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Crystal Palace – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 29journée de Premier League se termine par une affiche très intéressante entre Crystal Palace et Manchester City. Lesde Patrick Vieira réalisent un exercice de bonne facture avec, à l'orée de cette journée, une 11place au classement, avec 12 points d’avance sur la relégation. Le club londonien séduit par la qualité de son jeu. En effet, depuis l’arrivée de Patrick Vieira, formé en tant qu’entraîneur par la franchise City, Palace a totalement changé de visage. Adepte d’un football britannique traditionnel sous Roy Hodgson, la formation londonienne est désormais tournée vers l’attaque. Le recrutement opéré par le club lors du mercato estival a permis cette évolution avec les Guehi et Andersen, qui en plus d’être d’excellents défenseurs, se montrent très précieux dans la construction du jeu à la relance. Au milieu de terrain, Gallagher est certainement l’un des joueurs qui a le plus fortement progressé. Hyper actif, le joueur prêté par Chelsea se montre également décisif avec 8 réalisations. Offensivement, Vieira a de nombreuses possibilités avec les Zaha, Mateta, Odsonne ou Benteke.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City réalise une saison exceptionnelle qui lui permet d’être 1de Premier League, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mais aussi de FA Cup où le club affrontera Southampton. En milieu de semaine, lesont assuré l’essentiel contre le Sporting (0-0) après avoir largement dominé le match aller (5-0) au Portugal. Lors de ce match, Guardiola s’est permis de reposer les De Bruyne, Grealish, Mahrez ou Rodri, qui devraient par conséquent être titulaires contre Palace. City fait face au retour en forme de Liverpool et ne peut pas se permettre de nouveaux faux-pas. Battu par Tottenham à l’Etihad (2-3) face à des Spurs particulièrement efficaces en contres, Man City a souffert à Everton (0-1) mais n’a pas connu le moindre problème dans le derby de Manchester (4-1) avec un Kevin de Bruyne au sommet de son art. Lors du match aller, Palace avait réalisé un exploit en l'emportant à l’Etihad (0-2) et pourrait de nouveau gêner les Citizens grâce à sa rapidité de projection vers l’avant. Chelsea ou Liverpool avaient déjà connu les pires difficultés à Selhurst Park. Pour cette affiche, City va affronter une formation de Crystal Palace qui devrait lui donner du fil à retordre.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !