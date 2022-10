Pronostic Cremonese Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Sampdoria relève la tête face à Cremonese

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cremonese - Sampdoria :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rencontre entre Cremonese et la Sampdoria qui compte pour le cadre de la 11journée de Serie A est cruciale dans l’optique du maintien. En effet, ces deux formations occupent les deux dernières places du classement. Promu cet été suite à sa 2place en Serie B derrière Lecce, Cremonese attend toujours de remporter son 1er succès en Serie A. Les joueurs d’Alvini ont connu une entame catastrophique avec 4 défaites de rang. Depuis quelques semaines, la Cremo se montre plus solide avec 5 nuls lors des 7 dernières journées. Cependant, cette accumulation de matchs de parité ne permet pas de progresser au classement. La semaine passée, Cremonese est allé chercher un point sur la pelouse de la Spezia (1-1) avec une réalisation de Dessers, arrivé du Feyenoord cet été.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Sampdoria est un club mythique de Serie A en détresse dans cette entame de campagne. En effet, la formation basée à Gênes se retrouve en dernière position du classement avec 4 points de retard sur Bologne. A l’instar de la Cremo, la Samp’ n’a toujours pas remporté le moindre match de Serie A. Cette mauvaise passe a conduit le club à licencier le coach Giampaolo pour le remplacer par le serbe Dejan Stankovic. Pour sa première sur le banc, l’ancien joueur de l’Inter a vu sa formation s’incliner face à la Roma (1-0) malgré une belle résistance. Avec les Colley, Rincon, Caputo, Gabbiadini ou Quagliarella, la Sampdoria possède les joueurs pour relancer le club. Elle a d'ailleurs pu se qualifier pour les 8de Coupe d'Italie en milieu de semaine face à Ascoli Avec l’arrivée de Stankovic, la Samp’ devrait pouvoir prendre au moins un point sur la pelouse de l’avant-dernier Cremonese qsui n'a toujours pas gagné un match.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cremonese Sampdoria détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !