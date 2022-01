Pronostic Comores Gabon : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

Le Gabon face aux Comores malgré les problèmes

Participant pour la 1fois à la Coupe d'Afrique des Nations, les Comores font office de petit poucet de la compétition. Le petit pays a en revanche été sorti dès le 1tour des éliminatoires au Mondial 2022, battu par le Togo et n'a donc pas pu disputer la phase de poule. Pour leur match de préparation à la CAN joué fin décembre, les Comores ont été battu par le modeste Malawi (1-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Gabon n'a pas préparé cette CAN de la meilleure des façons. Eliminés des qualif du Mondial qatari (en phase de poules), les Gabonais ont vu leurs deux stars Aubameyang (Arsenal) et Lemina (Nice) être testés positif à la covid. De plus, les joueurs attendent le paiement de primes de la part de la fédération et ont refusé de s'entraîner ces derniers jours. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le paiement devrait arriver avant la rencontre, et les joueurs faire le boulot face à une modeste sélection. Privé d'Aubame, le Gabon comptera sans doute sur le Stéphanois Bouanga (7 buts en 25 sélections) devant.