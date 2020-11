Pronostic Cluj AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L'AS Roma fait encore le job face à Cluj

Cluj vit une saison compliquée pour l'instant. Champion de Roumanie, le club a encore perdu en barrages de C1 et doit donc jouer cette Europa League. Pour l'instant Cluj est 3de la poule avec une victoire logique face au CSKA Sofia mais un nul concédé à domicile face aux Young Boys Berne (a priori son rival principal pour la 2place) et une grosse défaite essuyée avant la trêve internationale sur la pelouse de l'AS Roma (0-5). En championnat de Roumanie, le club n'est également que 3à déjà 6 points du Steaua Bucarest.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma est en revanche en pleine forme. Auteurs d'un mercato intelligent, les Romains font un très bon début de saison. Invaincue sur les terrains, la Roma a seulement perdu son premier match de championnat sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non qualifié (alors qu'elle avait fait match nul à Vérone). Depuis, la Roma a tenu le nul face à deux favoris pour le titre, la Juventus et le Milan AC leader, pour 5 victoires en Serie A dont elle se classe 3. En C3, le club de la Louve est en tête de sa poule (3 victoires, 1 nul) et avait donc atomisé Cluj à l'Olimpico au match aller (5-0). Logiquement, la Roma devrait encore pouvoir s'imposer face à Cluj.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Cluj AS Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !