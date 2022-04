Pronostic Chelsea Real Madrid : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue des Champions (Dépose 100€ et Mise avec 200€)

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Chelsea n'a pas dit son dernier mot

Un Real Madrid pas toujours impressionnant

Un absent de chaque côté

Les compo probables :

Chelsea tient en respect le Real

Champion d'Europe l'an dernier, Chelsea est toujours en course pour conserver son titre. L'équipe londonienne avait d'abord fait le nécessaire lors de la phase de poule sans se montrer exceptionnelle. En effet, lesont connu deux faux-pas en déplacement sur les pelouses de la Juventus (défaite 1-0) et sur celle du Zenit Saint-Petersbourg (3-3), et ces contre-performances avaient poussé Chelsea en 2position de groupe. Les partenaires de Kanté ont profité d'un tirage favorable en 8puisqu'ils ont certainement affronté le plus faible vainqueur de poule, Lille. Contre le LOSC, lesse sont montrés solides pour remporter les deux manches (4-1 en cumulé) grâce à leur efficacité offensive. En Premier League, les hommes de Tuchel ont abandonné leurs derniers espoirs de titre le week-end dernier en s'inclinant à Stamford Bridge face à Brentford (1-4). Passés au travers de leur match, les Blues payent peut-être toute l'agitation qui règne autour du club suite aux sanctions infligées au président Abramovitch.De son côté, le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre en Liga en s'imposant le week-end dernier sur la pelouse du Celta Vigo (1-2) sur un doublé de Benzema sur penalty. KB9 en a raté un 3e et le Celta a eu du mal à avaler certaines décisions arbitrales. La Maison Blanche en a profité pour se reprendre après la lourde défaite subie lors du Classico (0-4) au Bernabeu, sans Benzema. Pour atteindre ces quarts de finale, les Madrilènes avaient remporté leur groupe devant l'Inter Milan. Ensuite, les Merengue ont souffert pendant 120 minutes face au PSG avant de réaliser 30 minutes renversantes avec un Benzema exceptionnel, auteur d'un triplé. Depuis le début de saison, le club madrilène s'appuie sur le talent de son duo Vinicius Jr – Benzema. L'international français réalise certainement la saison de sa vie et sera la menace principale pour la défense desPour affronter le Real Madrid, Tuchel peut compter sur un groupe quasiment au complet puisque seul Chilwell est sur le flanc. Un seul grand absent également pour Ancelotti qui doit faire sans un Eden Hazard le plus souvent transparent. Si Benzema est évidemment le danger numéro 1 côté Real, l'Allemand Kai Havertz est en train de faire oublier du côté de Chelsea la maladresse de Werner et le spleen de Lukaku. Buteur en début d'année civile en finale du championnat du monde des clubs face à Palmeiras (2-1), l'international allemand s'est fait une spécialité de marquer dans les grandes rencontres. Il avait notamment inscrit le but contre Manchester City en finale de la dernière Ligue des Champions.: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Jorginho, Alonso - Pulisic, Havertz.: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Asensio, Benzema, Vinicius.Sur ce quart de finale, le Real retrouve l'équipe contre laquelle elle avait perdu l'an passé en demi-finale, Chelsea. Les Merengue n'avaient rien pu faire face à la puissance des Londoniens. Si les Blues dégageaient une plus grande sérénité l'an passée, ils ont déjà remporté 2 titres cette saison : la SuperCoupe d'Europe face à Villarreal et le championnat du Monde des clubs face aux Brésiliens. Amateur de coupe, Chelsea a également atteint la finale de la Carabao Cup (coupe de la Ligue anglaise), où il s'est seulement incliné lors des tirs aux buts face à Liverpool. En face, même si on peut pas résumer sa qualification à ça, il admettre que le Real avait eu la chance de tomber sur un PSG fautif et ultra-friable mentalement au tour précédent.Retrouvez le Pronostic Chelsea Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !