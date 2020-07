Pronostic Cagliari Lecce : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Cagliari se défait de Lecce

Auteur d'une excellente première partie de saison, Cagliari s'est montrée très solide pendant les premiers mois avant de connaître un passage à vide avant le confinement. Emmenée par Nainggolan et Giovanni Simeone (le fils de Diego), l'équipe sarde va mieux depuis la reprise, en ne perdant qu'à deux reprises face à Vérone et l'Atalanta. 11du classement, la formation sarde ne peut plus jouer l'Europe et n'est pas non plus menacée par une éventuelle relégation mais reste motivée. En milieu de semaine, Cagliari est allé chercher un point à Florence face à une Fiorentina qui joue le maintien (1-1).

Comme la Fiorentina, Lecce joue aussi sa survie dans l'élite italienne. Le club de Fabio Liverani a réalisé une très belle opération en milieu de semaine en s'imposant face à une Lazio qui semble lâcher prise (2-1) alors que les Romains avaient ouvert le score. Ce succès intervient après une terrible série de 6 défaites de rang et a permis à Lecce de sortir de la zone de relégation. Meilleur sur le papier, Cagliari devrait être en mesure de s'imposer face à une formation de Lecce toujours fragile, malgré son récent succès face à la Lazio.