Pronostic Caen Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen et le Paris FC dos à dos

Cette opposition entre Caen et le Paris FC s'annonce animée sur... le banc de touche, entre Pascal Dupraz et René Girard qui s'étaient « chauffés » à l'aller. Depuis cette confrontation, les deux formations ont plongé au niveau du classement. En effet, les Normands se retrouvent désormais en 9position et accusent un retard de 10 points sur Auxerre, cinquième. De plus, les Caennais éprouvent les pires difficultés à s'imposer en ce moment en Ligue 2. Lors des 10 dernières journées, le Stade Malherbe de Caen s'est imposé une seule fois, face à Niort (1-0). La semaine passée, les Caennais ont longtemps pensé pouvoir prendre les 3 points face à Guingamp, mais ont finalement dû se contenter du match nul (2-2). De son côté, le Paris FC a longtemps mené la Ligue 2, et semblait se diriger vers un cavalier seul en tête. Mais la machine s'est ensuite enrayée puisque le club parisien occupe aujourd'hui la 6place avec 3 points de retard sur le dernier strapontin qualificatif pour les barrages d'accession. Les hommes de René Girard sont toujours dans le coup puisque l'AJA a connu un coup de moins bien lors des dernières journées, ce dont ont moyennement profité les Parisiens. En effet, lors des 6 dernières journées, le PFC a remporté un seul match et cela lors de la précédente journée, face à une formation castelroussine qui se dirige tout droit en National. Pour retrouver trace d'un succès en déplacement du Paris FC, il faut remonter à début novembre chez le promu dunkerquois (0-1). Cette opposition entre deux équipes qui éprouvent les plus grandes difficultés à gagner un match en ce moment pourrait se conclure sur un match nul.