Pronostic Brest Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Brest - Monaco spectaculaire

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Brest Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu l’an passé, Brest a atteint l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir le maintien. Les Bretons ont connu une entame de saison difficile avec deux défaites face à Nîmes (4-0) et Marseille (2-3). Amorphes aux Costières, les Brestois ont en revanche réalisé une prestation intéressante face aux Phocéens. Lors de la 3journée, les hommes de Dall’Oglio ont décroché leur première victoire face à Dijon (0-2). Sur leur lancée, les partenaires de Charbonnier ont dominé Lorient dans le derby breton (3-2). Le week-end dernier, Brest s’est incliné à Angers dans une rencontre avec encore de nombreux buts (3-2). Les Brestois peuvent s’en vouloir car ils ont longtemps mené mais ont été rattrapé en fin de match. Brest est la formation la plus spectaculaire de Ligue 1 puisque ses matchs offrent 4,2 buts par rencontre.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco a vécu deux saisons compliquées mais semble être reparti sur de bons rails depuis l’arrivée de Niko Kovac. Cette saison, le club monégasque a perdu une seule rencontre face à une formation de Rennes très forte depuis le début de saison (2-1). Les joueurs de la Principauté avaient lancé leur saison par un nul face à Reims (2-2) et ont ensuite dominé Metz (0-1), Nantes (2-1). Lors de la dernière journée, Monaco a confirmé sa bonne forme en s’imposant face à Strasbourg (3-2) en résistant plus de 20 minutes à 9 contre 11. Comme pour Brest, les matchs du club princier sont riches en buts et offrent plus de 3 buts de moyenne. Pour cette rencontre, on pourrait voir de nouveau plus de deux buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Brest Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !