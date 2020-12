Pronostic Borussia Dortmund Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Borussia Dortmund valide son ticket pour les 8es face à la Lazio

L’affiche du groupe F de Ligue des champions oppose ce mercredi le Borussia Dortmund à la Lazio. Les Allemands, battus lors de l’aller au Stade olympique (3-1) malgré un bon match, se sont parfaitement repris depuis puisqu'ils ont enchaîné trois succès face au Zénith (2-0) et lors de la double confrontation face à Bruges. Face aux Belges, le phénomène Haaland s’est de nouveau mis en évidence avec un doublé lors des deux rencontres, qui porte son total à 6 réalisations (meilleur buteur de la Ligue des champions). Après 4 journées, le Borussia occupe la tête du groupe avec 9 points au compteur, une unité d’avance sur la Lazio. Un succès qualifierait les hommes de Favre pour les huitièmes de finale. En Bundesliga, les Marsupiaux viennent de se faire surprendre à domicile face à Cologne, mais sont tout de même en 4position du classement avec 4 points de retard seulement sur le Bayern. Lucien Favre possède une armada offensive avec Haaland, Sancho, Reus, Reina, Hazard ou Brandt.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Lazio se comporte plutôt bien lors de cette campagne européenne. Pas épargné par la Covid, le club romain a été contraint de disputer des rencontres sans de nombreux joueurs. Les hommes de Simone Inzaghi ont tout de même réussi à rester invaincus malgré ce handicap évident. En effet, après avoir dominé le Borussia à l’aller en étant au complet (3-1), lesont ensuite aligné deux matchs nuls face à Bruges et le Zénith. Lors du dernier match au Stade olympique, la Lazio a retrouvé quasiment tous ses joueurs et a logiquement pris le meilleur sur le club de St-Pétersbourg (3-1), avec un doublé de Ciro Immobile. Avec 8 points au compteur, le club romain est en course pour une place en huitièmes. Lesviennent en revanche de réaliser une contre-performance en Serie A face à l’Udinese (1-3). Pour cette rencontre, le Borussia devrait prendre sa revanche du match aller et valider sa place en huitième de finale de la C1.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !