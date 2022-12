Pronostic Bordeaux Sochaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux perd de nouveaux points contre Sochaux

Maintenu en Ligue 2 dans les derniers jours avant de reprendre ce nouvel exercice, Bordeaux avait clairement réussi sa première partie d'exercice avant la Coupe du monde en se mêlant au sprint pour une remontée directe dans l'élite. Cependant, tout n'était pas parfait dans le jeu pour les anciens pensionnaires de Ligue 1 qui avaient certes obtenu de bons résultats mais qui peinent régulièrement à faire preuve de beaucoup de maîtrise dans leurs matchs. Durant la trêve internationale, les Girondins avaient plutôt bien abordé leurs matchs amicaux avec deux succès contre Brentford (2-1) et Boavista (0-2) mais ils ont connu une dernière rencontre bien moins aboutie contre Niort (5-3). Et les doutes nés lors de cette affiche se sont confirmés dans le choc disputé lundi face au Havre (1-0) lors d'un duel durant lequel les hommes de David Guion ont montré un visage assez apathique. Cela fait 3 matchs de L2 sans victoire pour Bordeaux (2 défaites à l'extérieur et 1 nul à domicile).

En face, le FC Sochaux a lui aussi plutôt bien abordé sa première partie de saison, confirmant ainsi les belles dispositions affichées la saison dernière avant d'échouer à remonter en Ligue 1 lors des play-offs. Les hommes d'Olivier Guégan, arrivé cet été en Franche-Comté, se sont vite imposés comme un solide prétendant à l'une des deux premières places finales du classement grâce à un effectif bien bâti et une rigueur intéressante conjugués à une belle force de frappe offensive symbolisée par l'excellent Sissoko qui est désormais le meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations. Pragmatiques devant Rodez (1-0) mardi, les Lionceaux ont décroché un nouveau succès pour s'emparer de la 2place avec désormais deux points d'avance sur leur adversaire du jour. Contre une équipe de Bordeaux qui n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs de championnat, les Sochaliens, qui ont concédé 1 seule défaite sur les 6 dernières journées, pourraient venir prendre des points au Matmut Atlantique.