Pronostic Benfica Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Benfica face à un Bayern surpuissant

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous souhaitez parier sur ce Benfica Bayern Munich chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troisième du dernier championnat portugais et finaliste de la dernière Coupe du Portugal, le Benfica a été contraint de passer par les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. Les Lisbonnais ont eu chaud, puisqu’après une qualification aisée face au Spartak Moscou (0-4), ils ont souffert aux Pays Bas face au PSV Eindhoven mais ont su conserver leur avantage de l’aller. Pour débuter cette phase de groupe, le club portugais est allé prendre un bon point en Ukraine face au Dynamo Kiev (0-0). Ensuite, le Benfica a profité des actuelles difficultés du FC Barcelone pour décrocher un succès de prestige face aux Catalans (3-0) avec un Darwin Nunez inspiré (double buteur). Ces performances permettent au club lisboète d’occuper la 2nde place du groupe derrière le Bayern. Sur le plan national, les hommes de Jorge Jesus occupent la tête mais ont concédé leur première défaite lors de la dernière journée de championnat face à Portimonense (0-1). Difficilement, la formation portugaise s’est reprise le week-end dernier en dominant Trofense en Coupe du Portugal, grâce à un but décisif lors des prolongations.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern Munich fait partie des grands favoris pour le titre. Champion d’Europe il y a 2 saisons, la formation bavaroise est la formation qui a laissé la plus belle impression lors de ces premières journées. En effet, les hommes de Julian Nagelsmann ont tout d’abord surclassé le FC Barcelone au Camp Nou (0-3), qui devient un terrain de jeu pour les Allemands après leur succès 8-2 lors de leur campagne pour le titre. Il y a 3 semaines, les Bavarois ont explosé le Dynamo Kiev à l’Allianz Arena (0-5). Après deux journées disputées, tous les voyants sont au vert pour le club allemand, qui ferait un grand pas vers la qualification en cas de succès ce mercredi. Surpris par l’Eintracht Francfort avant la trêve internationale, le Bayern s’est repris de la plus belle des manières lors de la reprise en écrasant le Bayer Leverkusen (1-5) alors 2de Bundesliga. Le club bavarois a dominé de la tête et des épaules cette opposition, avec des attaquants très inspirés, notamment Lewandowski, auteur d’une Madjer pour l’ouverture du score. Impressionnant, le Bayern devrait surclasser le Benfica ce mercredi dans une rencontre avec au moins 2 buts.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Benfica Bayern Munich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !