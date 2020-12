Pronostic Bayern Munich Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich frappe un grand coup face à Leipzig

L’affiche du samedi soir en Bundesliga oppose les deux premiers du classement : le Bayern Munich et Leipzig. Le club bavarois a remporté la Ligue des Champions cet été tandis que les protégés de Nagelsmann avaient atteint les demi-finales. Mais le Bayern a aussi réalisé une saison exceptionnelle au niveau national ponctuée par le triplé (coupe, championnat et SuperCoupe). Pour ce nouvel exercice, les hommes de Flick ont déjà repris les commandes du championnat, malgré des prestations moins abouties, qui peuvent s’expliquer par une intersaison très courte. D’un point de vue comptable, les Bavarois réalisent un parcours quasiment parfait avec peu de points perdus, seulement face à Hoffenheim (défaite 4-1) et contre le Werder Brême (1-1) lors de la dernière réception. Sans être flamboyant, le club munichois s’est imposé chez le promu, Stuttgart, lors de la dernière journée (3-1). En milieu de semaine, une équipe « bis » du Bayern est allé prendre un point du nul à Madrid face à l’Atletico.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leipzig s’installe durablement dans le haut du tableau en Allemagne. Entraîné par le prometteur Julen Nagelsmann, Leipzig propose un jeu séduisant. En Bundesliga, les partenaires d’Emil Forsberg comptent seulement deux points de retard sur le Bayern. Auteur d’un sans-faute à domicile avec 5 victoires en autant de matchs, Leipzig a en revanche perdu des points sur la route, avec notamment deux défaites face au Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. En Ligue des Champions, les protégés de Nagelsmann viennent de remporter un match fou face à Basaksehir (4-3) et se sont offert une finale de groupe face à Manchester United. Ayant fait reposer certains cadres en milieu de semaine (notamment Lewandowski et Neuer), le Bayern devrait s’imposer à domicile face à une formation de Leipzig qui lutte également pour sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Munich Leipzig encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !